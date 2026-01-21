После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после обрушения крыши здания в Новосибирске. Об этом сообщает СУ СК по региону.
По данным следствия, сегодня днем произошло обрушение конструкций кровли второго этажа здания, в котором располагается сетевой продуктовый магазин.
«Наличие пострадавших устанавливается», — написали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Первомайском районе Новосибирска, на ул. Наумова, 26, произошло частичное обрушение здания торгового комплекса. В настоящее время на месте работают спасательные службы, ведется разбор обвалившихся конструкций.
Мэрия Новосибирска сообщала о двух пострадавших. По данным 2ГИС, в здании находится суши-бар, продуктовые магазины, магазин одежды и обуви.
