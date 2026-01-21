«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Гекдениз Карадениз покинул пост главного тренера второй команды, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Турок возглавил возрожденный «Рубин-2» в 2023 году и дважды привел команду к бронзе во Второй лиге Б. У Карадениза истек контракт, исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Федоров.
В составе «Рубина» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2010), Суперкубка России (2010, 2012).
На прошлой неделе тренерский штаб сменился и в основной команде «Рубина» — Франк Артига стал главным тренером команды вместо уволенного Рашида Рахимова.
