 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,05 x 3,75 2 2,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,7 x 3,95 2 1,97 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,13 x 8,5 2 20 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля

«Рубин» сообщил об уходе Гекдениза Карадениза с поста главного тренера дубля
Турок работал с «Рубином-2» с 2023 года. Вместо него команду возглавил Андрей Федоров. В основной команде «Рубина» на прошлой неделе также сменился главный тренер
Гекдениз Карадениз
Гекдениз Карадениз (Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин-2»)

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Гекдениз Карадениз покинул пост главного тренера второй команды, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Турок возглавил возрожденный «Рубин-2» в 2023 году и дважды привел команду к бронзе во Второй лиге Б. У Карадениза истек контракт, исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Федоров.

В составе «Рубина» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2010), Суперкубка России (2010, 2012).

На прошлой неделе тренерский штаб сменился и в основной команде «Рубина» — Франк Артига стал главным тренером команды вместо уволенного Рашида Рахимова.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Рубин Казань
Материалы по теме
Новый тренер «Спартака» решил не менять капитана команды
Спорт
Баскетбольный «Зенит» отстранил главного тренера
Спорт
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года Спорт, 14:27
Министра США освистали на ужине в Давосе Экономика, 14:26
После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело Общество, 14:18
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 14:18
В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди Общество, 14:12
«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля Спорт, 14:12
Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера Политика, 14:11
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Биржевые цены на газ в США за два дня взлетели почти на 60% Инвестиции, 14:09
Бекхэм фразой «детям позволено ошибаться» отреагировал на пост сына Спорт, 14:09
Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео Общество, 14:09
Канадские военные смоделировали ответ на потенциальное вторжение США Политика, 14:07
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину Общество, 14:02
Песков рассказал, что Уиткофф встретится с Путиным Политика, 14:02