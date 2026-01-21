«Рубин» сообщил об уходе Гекдениза Карадениза с поста главного тренера дубля

«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля

Турок работал с «Рубином-2» с 2023 года. Вместо него команду возглавил Андрей Федоров. В основной команде «Рубина» на прошлой неделе также сменился главный тренер

Гекдениз Карадениз (Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин-2»)

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Гекдениз Карадениз покинул пост главного тренера второй команды, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Турок возглавил возрожденный «Рубин-2» в 2023 году и дважды привел команду к бронзе во Второй лиге Б. У Карадениза истек контракт, исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Федоров.

В составе «Рубина» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2010), Суперкубка России (2010, 2012).

На прошлой неделе тренерский штаб сменился и в основной команде «Рубина» — Франк Артига стал главным тренером команды вместо уволенного Рашида Рахимова.