ПСБ назвал дату начала приема заявок на новый аукцион по Домодедово

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Прием заявок на участие в повторном аукционе по Домодедово откроется 22 января, сообщила РБК пресс-служба ПСБ.

Сами торги пройдут 29 января. Пресс-служба отметила, что согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива — 132,2 млрд руб.

Цена может понижаться до 50% от начальной с шагом 10%. Если несколько участников подтвердят начальную цену или цену на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.

Накануне ПСБ не смог продать группу Домодедово, выставленную единым лотом на открытый электронный аукцион по начальной цене. На участие в тендере была подана всего одна заявка от индивидуального предпринимателя из Чечни. Его к торгам не допустили, поскольку он предоставил не все документы.

За последние годы аэропорт потерял позиции на рынке авиаперевозок и опустился со второго места по пассажиропотоку на четвертое, пропустив вперед Внуково и Пулково. Падение пассажиропотока сказалось и на финансовых результатах Домодедово — новый управляющий директор Андрей Иванов в интервью РБК рассказал, что выручка группы упала с 34 млрд руб. в 2023 году до 31 млрд руб. в 2024 году.