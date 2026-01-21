 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

ПСБ назвал дату начала приема заявок на новый аукцион по Домодедово

ПСБ: прием заявок на новый аукцион по Домодедово откроется 22 января
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Прием заявок на участие в повторном аукционе по Домодедово откроется 22 января, сообщила РБК пресс-служба ПСБ.

Сами торги пройдут 29 января. Пресс-служба отметила, что согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива — 132,2 млрд руб.

Цена может понижаться до 50% от начальной с шагом 10%. Если несколько участников подтвердят начальную цену или цену на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.

Новый аукцион по Домодедово пройдет с возможным понижением цены до 50%
Бизнес
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Накануне ПСБ не смог продать группу Домодедово, выставленную единым лотом на открытый электронный аукцион по начальной цене. На участие в тендере была подана всего одна заявка от индивидуального предпринимателя из Чечни. Его к торгам не допустили, поскольку он предоставил не все документы.

За последние годы аэропорт потерял позиции на рынке авиаперевозок и опустился со второго места по пассажиропотоку на четвертое, пропустив вперед Внуково и Пулково. Падение пассажиропотока сказалось и на финансовых результатах Домодедово — новый управляющий директор Андрей Иванов в интервью РБК рассказал, что выручка группы упала с 34 млрд руб. в 2023 году до 31 млрд руб. в 2024 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александра Озерова, Герман Костринский Герман Костринский
торги Аукцион Домодедово аэропорт Домодедово
Материалы по теме
Новый аукцион по Домодедово пройдет с возможным понижением цены до 50%
Бизнес
Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать
Бизнес
Шереметьево стало претендентом на аэропорт Домодедово
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
В Риме началось прощание с основателем дома моды Valentino. Фоторепортаж Общество, 15:59 
Глава Минтранса заявил, что руль и педали станут экзотикой через 20 лет Общество, 15:58
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 15:54
Хинштейн поручил разобраться из-за трупов в коридоре в больнице Общество, 15:54
В Швеции в возрасте 87 лет умерла сестра короля принцесса Дезире Общество, 15:49
Исполнителя теракта против генерала Кириллова приговорили к пожизненному Политика, 15:48
В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде Спорт, 15:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Эксперт оценил привлекательность покупки аэропорта Домодедово
РАДИО
 Бизнес, 15:39
Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу Политика, 15:37
«Билайн» объяснил тестированием возможность смотреть YouTube без VPN Технологии и медиа, 15:37
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа Политика, 15:37
Умер сбежавший из Сирии дядя Башара Асада Общество, 15:34
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
На месторождении Тенгиз в Казахстане объявили форс-мажор после аварии Экономика, 15:27