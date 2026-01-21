Песков рассказал, что Уиткофф встретится с Путиным

Стив Уиткофф (Фото: Gian Ehrenzeller / AP / TACC)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 22 января встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента», — сообщил РБК Песков.

Ранее о поездке в Россию рассказал сам Уиткофф. На встрече с российским президентом его будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер. «Мы с Джаредом отправимся в четверг вечером и прилетим в Москву поздно ночью. Затем мы отправимся в ОАЭ [для встречи] в рамках рабочих групп», — сказал он.

