 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера

Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера
Video

Американские военные захватили в Карибском море седьмой нефтяной танкер Sagitta, сообщило Южное командование в соцсети X и опубликовало видеозапись с судном.

Кадры сняты с воздуха, на них можно увидеть массивное судно и перемещающихся по нему людей. На видео не запечатлен процесс захвата корабля.

Танкер с таким названием находится в санкционных списках США. Согласно заявлению Южного командования, судно участвовало в перевозках венесуэльской нефти.

США захватили в Карибском море седьмой танкер, связанный с Венесуэлой
Политика
Фото:Соцсети / РБК

По данным VesselFinder, танкер ходил под флагом Панамы.

Командование отметило, что операция была проведена без происшествий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александра Озерова
танкер США Венесуэла Карибское море
Материалы по теме
США захватили в Карибском море седьмой танкер, связанный с Венесуэлой
Политика
США захватили шестой танкер, связанный с Венесуэлой
Политика
Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года Спорт, 14:27
Министра США освистали на ужине в Давосе Экономика, 14:26
После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело Общество, 14:18
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 14:18
В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди Общество, 14:12
«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля Спорт, 14:12
Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера Политика, 14:11
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Биржевые цены на газ в США за два дня взлетели почти на 60% Инвестиции, 14:09
Бекхэм фразой «детям позволено ошибаться» отреагировал на пост сына Спорт, 14:09
Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео Общество, 14:09
Канадские военные смоделировали ответ на потенциальное вторжение США Политика, 14:07
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину Общество, 14:02
Песков рассказал, что Уиткофф встретится с Путиным Политика, 14:02