Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера

Video

Американские военные захватили в Карибском море седьмой нефтяной танкер Sagitta, сообщило Южное командование в соцсети X и опубликовало видеозапись с судном.

Кадры сняты с воздуха, на них можно увидеть массивное судно и перемещающихся по нему людей. На видео не запечатлен процесс захвата корабля.

Танкер с таким названием находится в санкционных списках США. Согласно заявлению Южного командования, судно участвовало в перевозках венесуэльской нефти.

По данным VesselFinder, танкер ходил под флагом Панамы.

Командование отметило, что операция была проведена без происшествий.