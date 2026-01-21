Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера
Американские военные захватили в Карибском море седьмой нефтяной танкер Sagitta, сообщило Южное командование в соцсети X и опубликовало видеозапись с судном.
Кадры сняты с воздуха, на них можно увидеть массивное судно и перемещающихся по нему людей. На видео не запечатлен процесс захвата корабля.
Танкер с таким названием находится в санкционных списках США. Согласно заявлению Южного командования, судно участвовало в перевозках венесуэльской нефти.
По данным VesselFinder, танкер ходил под флагом Панамы.
Командование отметило, что операция была проведена без происшествий.
