Иностранцы бегут от российского долга

ЦБ оценил влияние распродажи ОФЗ нерезидентами

Каждый проданный иностранцами 1 млрд руб. в ОФЗ повышал их доходность на 0,64 б.п. за полгода, подсчитали в ЦБ. Если бы средства нерезидентов не замещали российские инвесторы, стоимость госдолга РФ выросла бы на 3%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ впервые подсчитал, как распродажа ОФЗ нерезидентами, начавшаяся после апрельского объявления о санкциях против российских публичных компаний, повлияла на стоимость рублевого госдолга России. При сокращении объема вложений в ОФЗ нерезидентами на 1 млрд руб. в день доходность по российскому госдолгу увеличивалась на 0,64 б.п. за весь период исследования, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России за второй—третий кварталы 2018 года.

Эта оценка не учитывает стрессовые эпизоды на рынке, наблюдавшиеся в апреле (ввод санкций), в июне (массовый выход нерезидентов из стратегии керри-трейд, основанной на разнице между ставками в США и России), а также в августе—сентябре (на фоне угрозы новых западных санкций). Такие стрессовые оценки дают дополнительную надбавку к доходности: ее размер возрастал с 0,19 б.п. в апреле и 0,58 б.п. в июне до 0,85 б.п. в августе, следует из обзора ЦБ. Но в сентябре, после первоначально сильной реакции рынка на обсуждение санкций, произошла коррекция, и надбавка за стрессовый эпизод снизилась до 0,52 б.п.

С апреля нерезиденты сократили свои вложения в ОФЗ на 531 млрд руб. — с 2,3 трлн до 1,8 трлн руб., а доля иностранных вложений в рублевые гособлигации упала ниже 25% впервые с 2016 года. Согласно предложенным ЦБ оценкам, доходности госбумаг за это время без учета стрессовых эпизодов должны были вырасти на 3 п.п. Однако, согласно индексу RGBI (индекс гособлигаций) Мосбиржи, за апрель—октябрь доходность ОФЗ выросла на 1,67 п.п. — с 6,86% на 1 апреля до 8,53% на 1 ноября.

В этом году нерезиденты сократили позиции на 500 млрд руб., а локальные инвесторы, наоборот, с начала года нарастили долю почти на 1 трлн руб., поэтому надо также оценивать, какой эффект на доходность оказывает покупка ОФЗ внутренними инвесторами, объясняет кажущееся противоречие аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Сложно оценить, какой был бы рост доходности, если бы резиденты не покупали активно госдолг, когда его распродавали иностранцы», — отмечает он.

Оценка ЦБ выглядит вполне реальной, говорит об интенсивности панических продаж и показывает, что паника, вызванная событиями на глобальных рынках (апрель, июнь и август), а не чисто российскими сюжетами, сильнее и больнее бьет по рынку, подчеркивает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Оценка без учета стрессовых эпизодов носит достаточно адекватный характер, соглашаются в БКС. Но оценки стрессовых уровней влияния несколько консервативны, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В 2018 году наблюдалась явная дестабилизация отечественного финансового и долгового рынков, формировавшаяся лишь настроениями инвесторов на фоне угрозы жестких санкционных мер, остававшихся «на бумаге», указывает он. Уровень панических настроений в случае введения реальных санкций может быть гораздо выше, а стрессовая надбавка в доходностях в этих случаях может превысить 1 б.п., прогнозирует Покатович.

Будет ниже

Доля нерезидентов в рублевом госдолге сократилась с 33,7% на начало апреля до 24,4% на 1 ноября, отмечается в документе ЦБ. К осени темпы ее снижения упали. «Некоторые колебания происходят, но в принципе я бы говорила о стабилизации», — прокомментировала ситуацию первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Сложно сказать, устойчива [текущая доля нерезидентов] или не устойчива, — добавила она. — У нас доля нерезидентов — вещь колеблющаяся, и предыдущий минимум был в 2015 году (ниже 20% в первом полугодии. — РБК)».

Эксперты считают, что доля нерезидентов в ОФЗ продолжит постепенно снижаться до решения отложенного пока на следующий год вопроса о возможном введении против России новых санкций США. Доля нерезидентов продолжит замедляющее снижение на перспективе в ближайшие четыре-шесть месяцев, считает Покатович. К концу 2018 года она может составить порядка 22,8–23,7%. Эти оценки адекватны лишь в том случае, если после наиболее важных событий ближайшей недели в виде встречи G20 на уровне глав государств, а также заседания ОПЕК+ (рассмотрит вопрос об уровне поставок нефти на мировой рынок) не будет дан импульс к усилению эскалации отношений между Россией и США и/или спаду нефтяных цен к уровням $50 за баррель.

Сложно прогнозировать, насколько еще снизится доля нерезидентов, но она снизится, так как санкции — самый главный фактор распродажи нерезидентами ОФЗ — никуда не ушел, соглашается Денис Порывай. «Эту повестку вряд ли удастся задвинуть в долгий ящик», — отмечает он. Кроме того, если ФРС США поднимает ставку, в чем уже нет сомнений, а ЦБ примет решение свою ставку не поднимать, разница между ставками сократится, а это также влияет на решение нерезидентов выходить из ОФЗ.

Устойчивой доля нерезидентов не станет, поскольку в ОФЗ всегда много спекулянтов, уверен Антон Табах. «Как минимум стоит ждать стабилизации ставок в США (завершения раунда ее повышения, начавшегося в 2015 году. — РБК)», — полагает эксперт.

В условиях возросшей волатильности на рынках ЦБ провел оценку устойчивости финансовых институтов (банков, страховых компаний и НПФ) к разного рода рискам волатильности, сообщила 29 ноября Ксения Юдаева. Анализ проводился в сентябре на пиковых значениях доходности долгового рынка. Практически все крупнейшие финансовые институты всех типов выдерживают увеличение доходности дополнительно на 400–500 б.п. (4–5 п.п.) по сравнению с пиковыми значениями доходности, заявила первый зампред ЦБ. «У нас с точки зрения этого риска достаточно устойчивая финансовая система», — заключила она.