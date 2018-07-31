В России снизились продажи мировых люксовых брендов

Российские «дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в 2017 году зафиксировали снижение выручки. Это следует из опубликованных финансовых результатов российских подразделений компаний, которые проанализировал РБК (учитывались компании, работающие в России самостоятельно; бренды входят в мировой рейтинг крупнейших продавцов «люкса» по версии Deloitte).
Выручка Chanel (ООО «Шанель») в России за прошлый год сократилась на 5,5% — с 14,23 млрд до 13,441 млрд руб., Christian Dior (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») — на 1,3%, до 1,49 млрд руб., Prada (ООО «Прада Рус») — на 1,6%, до 2,49 млрд руб., Bogner (ООО «Богнер Истерн Юроп») — на 1,1%, до 1,08 млрд руб., Hugo Boss (ООО «Хьюго Босс Рус») — на 3,5%, до 3,1 млрд руб. О снижении продаж компании отчитывались и в глобальном масштабе, в частности Prada Group — на 3,8%, до €3 млрд.
Снижение показателей мирового «люкса» в России в 2017 году последовало после роста оборотов в 2016-м, когда динамика продаж некоторых компаний значительно опережала общемировые темпы. Два года назад, например, продажи Prada в России росли на 15%, при том, что в мире сократились на 11%. Мировые продажи Chanel в 2016-м сократились на 9%, а в России, напротив, выросли на 9%.
Некоторые бренды по-прежнему остались в «плюсовой» зоне: оборот вырос, в частности, у Tiffany & Co. (ООО «Тиффани Раша») и Bvlgari (ООО «Булгари Раша»): выручка их российских «дочек» увеличилась за прошлый год на 19,2% и 63,9%, до 1,46 млрд и 0,785 млрд руб. соответственно. Прирост показали Fendi (на 40,2%, до 565 млн руб.) и Burberry (15,7%, до 788 млн руб.).
По мнению гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, ситуацию 2017 года правильнее называть «не падением, а стабилизацией» рынка: в 2016 году был ускоренный рост продаж из-за отложенного спроса. «Но если сравнивать показатели 2017-го и 2015-го, то практически у всех люксовых брендов выручка будет больше, в том числе и у Chanel, Dior, Prada», — отмечает она. Выручка перечисленных экспертом брендов в указанный период была действительно ниже: у Chanel она составляла 13,051 млрд руб., Dior — 1,39 млрд руб., Prada — 2,196 млрд руб.
«Люкс — наиболее стрессоустойчивый сегмент fashion-рынка, — продолжает Лебсак-Клейманс. — На долю люксового и премиального сегментов приходится порядка 10% рынка, и эта доля в кризис осталась неизменной. Для европейских люксовых компаний Россия продолжает оставаться стратегически важным рынком с высоким спросом».
В российских подразделениях Chanel, Dior и Prada на момент публикации не прокомментировали, с чем связано снижение продаж в России в 2017 году.
Возвращение к роскоши
Рынок «люкса» стал показывать снижение темпов роста с 2012 года и к 2015-му и вовсе показал отрицательную динамику — снижение в рублях составило 9%, свидетельствуют данные FCG. В 2016-м тренд вновь перешел в «плюсовую» зону — рост составил незначительный 1%. По итогам 2017-го объем рынка «люкса», а также всей fashion-индустрии вырос в годовом выражении на 3%, до 236,5 млрд руб.
По мнению Лебсак-Клейманс, есть несколько основных факторов, которые вернули российский люксовый рынок к росту. В связи с ослаблением рубля россияне сократили поездки на шопинг за рубеж и стали приобретать люксовые товары в России — как в офлайн-магазинах, так и через интернет. «При этом развитие трансграничной торговли вынудило локальных ретейлеров отрегулировать цены в соответствии с предложением в интернете», — отмечает эксперт. Кроме того, вырос поток туристов, особенно из Китая, которые приезжают на шопинг, и ретейлеры развивают сервис, ориентированный на эту целевую аудиторию. По данным Росстата, в 2017 году из Китая в Россию приехали почти 1,478 млн туристов, что на 15% выше уровня 2016-го. В частности, росту рынка способствует введение системы tax free: за два месяца работы системы продажи предметов роскоши выросли на 9%. «Еще одним фактором роста стало возвращение в люксовые магазины высокооплачиваемых профессионалов, которые из-за падения рублевых зарплат в 2015 году временно отказались от покупок роскоши», — отметила Лебсак-Клейманс.
В 2017 году российская экономика продолжала испытывать спад в результате санкций и других экономических факторов, поэтому продажи предметов роскоши замедлились, следует из исследования Deloitte Global Powers of Luxury Goods за прошлый год. Аналитики связывают это с тем, что средний класс был вынужден затянуть пояса и многие из них стали покупать более дешевые товары. В то же время именно российские богатые покупатели были одним из драйверов роста рынка роскоши Великобритании, отметили аналитики.
«В прошлом году мировой объем продаж топ-100 компаний сектора люкс увеличился на 1% по сравнению с предыдущим периодом, — отметила директор департамента консультирования по налогообложению и праву компании «Deloitte СНГ» Оксана Кожина. — Изменяющаяся экономика, цифровая трансформация и изучение потребительских предпочтений создают новые перспективы и тенденции развития мирового рынка товаров класса люкс, который продолжает показывать рост». По словам эксперта, бренды показывают разные результаты в зависимости от страны и региона. Например, согласно проведенному компанией Deloitte исследованию, прошлый год был непростым для Prada: восстановление спроса в Италии, Китае и России не смогло компенсировать общее падение.
«Люкс» в рост
Люксовый сегмент показывает лучшую динамику за последние годы, отчасти благодаря возврату потребления роскоши в Азии, следует из совместного исследования McKinsey & Company и издания The Business of Fashion (BoF) «The State of Fashion 2018». Они прогнозируют рост люксового рынка на 4–5% в 2018 году.
Рынок роскоши восстановился после двух лет неудачной работы подряд, чему способствовало увеличение внутреннего спроса и рост туристических трат, и этот тренд поддержит внедрение tax free, следует из данных Deloitte. На российском рынке предметов роскоши доминируют импортные бренды, поэтому он сильно зависит от обменного курса. Аналитики ожидают, что, если экономическая ситуация останется стабильной в 2018 году, рост рынка роскоши продолжится, так как покупательная способность потребителей среднего класса будет расти.
Bain & Company отмечает положительные тенденции во всех регионах и ожидает роста рынка роскоши в 2018 году на 6–8%, до €276–281 млрд. В компании ожидают, что до 2025 года рынок люксовых товаров будет ежегодно расти на 4–5% и достигнет к этому моменту €366–390 млрд. Ключевыми драйверами для сегмента останутся китайские покупатели и миллениалы, следует из исследования Bain & Company «Luxury Study 2018 Spring Update».