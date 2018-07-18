Что говорили президенты России и США в своих интервью американскому телеканалу FoxNews после встречи в Хельсинки

После встречи в Хельсинки Дональд Трамп и Владимир Путин по отдельности дали интервью американскому телеканалу Fox News. РБК сравнил, как президенты России и США отвечали на похожие вопросы

Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

О встрече в Хельсинки и будущем двусторонних отношений

«Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодолении кризисов, борьбе с терроризмом, в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении. <...> Это [саммит в Хельсинки] начало пути. И это старт. На мой взгляд, сегодня дан этому хороший старт».

«Сегодня у нас многое получается в отношениях с Россией. До сегодняшнего дня [16 июля] дела обстояли ужасно, я бы даже сказал, кошмарно, — мы находились в опасном положении. Но сегодня все прошло отлично. <...> Это была очень длинная встреча. <…> Мы обсуждали очень много вещей, и в течение этого времени в комнате находились только мы вдвоем и переводчики. И в конце встречи, полагаю, нам удалось сделать полезные выводы».

Об обвинениях в адрес России в сговоре с Трампом и вмешательстве в американские выборы 2016 года

«Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы. Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно».

«Это (расследование о сговоре команды Трампа и России. — РБК) вбило клин между нами и Россией. <…> Это все охота на ведьм, все это специально подстроено».

Победителем из саммита вышел Путин, убежден руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Он вынудил американского лидера закрыть тему вмешательства в американские выборы, хотя до саммита ожидалось, что тот проявит жесткость в этом вопросе, а это, конечно, является серьезным дипломатическим достижением». Эксперт добавил, что этот вопрос продолжит оставаться раздражающим фактором в политике США.

Видео: РБК

О расследовании дела о предполагаемых 12 российских хакерах из ГРУ

«У нас существует договор о правовой помощи по уголовным делам, действующий договор 1999 года. Он работает, и, кстати говоря, эффективно. Почему бы господину Мюллеру (спецпрокурору Минюста США по расследованию вмешательства России в выборы в США. — РБК) не направить нам официальный запрос в рамках этого договора? Более того, наши российские следователи в соответствии с этим договором могли бы допросить всех людей, которых американская сторона в чем-то подозревает. <...> Почему этого до сих пор не сделано ни по одной позиции? Меня это просто удивляет».

«Я был восхищен этим предложением. У них [россиян] есть договор, позволяющий работать вместе с Соединенными Штатами. <…> Он [Путин] готов разрешить людям Роберта Мюллера приехать туда и начать расследование по делу этих людей [12 хакеров] вместе с российским следствием. <…> Но думаю, что Мюллер не станет этого делать [направлять запрос Москве]».

«Заявление Путина о готовности сотрудничать с Мюллером — это, по сути, троллинг, поскольку президент России прекрасно знает, что поставленные им условия не будут приемлемы для американской стороны», — считает старший научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета Дмитрий Горенбург.

Как сообщил Путин на пресс-конференции по итогам саммита, Москва может согласиться на присутствие официальных представителей США на допросах 12 россиян, которых комиссия специального прокурора США Роберта Мюллера обвиняет во взломе серверов Демократической партии, однако в обмен на это Россия хочет допросить американских сотрудников разведки, которых считает причастными к махинациям Hermitage Capital.

«Путин многое выиграл, особенно потому, что саммит с президентом США окончательно сводит на нет любые оставшиеся попытки изолировать Россию после кризиса на Украине», — считает эксперт.

О наличии у Москвы компромата на Трампа

«Нет у нас никакого компромата и быть не может. Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. <...> Вы что думаете, мы тотально со всеми работаем, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли? Во-первых, мы этим не занимаемся, в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить».

Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

«У них нет информации по Трампу. <...> По всем меркам я являлся очень успешным бизнесменом <…>, так что если бы у них что-то было [на меня], то эта информация уже стала бы известной. Они [русские] сказали, что это вздор».

О контроле над ядерным вооружением

«Я очень надеюсь на то, что в сфере стратегической стабильности мы сможем найти приемлемые решения для обеих сторон, в том числе это касается, кстати говоря, и ракет средней и меньшей дальности. В 2021 году заканчивается действие Договора СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений. — РБК). Что с этим делать дальше? Я заверил господина президента в том, что Россия готова к продлению этого договора, пролонгации, но, конечно, мы должны говорить о деталях».

«Я знаю, что президент Обама говорил, что наша главная проблема — это глобальное потепление. Но мне кажется, что нет. Главная проблема — это ядерное потепление, этот вопрос в пять миллионов раз важнее. Нам стоит быть осторожными. На Россию и США приходится 90% запасов ядерного оружия, и мы должны что-то с этим делать».

«В вопросе ядерного нераспространения, как и во многих других темах, Путин продемонстрировал большую компетенцию, знание деталей, к которым у Трампа, как известно, обычно нет интереса», — отметил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. С точки зрения эксперта, создавалось впечатление, что российский лидер лучше и предметнее готов обсуждать эту тему.

Трамп давно дал понять, что считает ядерный потенциал США основой американской военной мощи, поэтому он в большей степени ориентирован на усиление этого компонента, чем на двусторонний контроль, отмечает эксперт. «У Путина позиция в своей основе схожая, однако российская сторона в отличие от администрации Трампа больше понимает важность сохранения действующего режима контроля над вооружениями для глобальной безопасности и стратегической стабильности», — подытожил Сучков.

О северокорейском вопросе

«Президент Трамп сделал очень много для урегулирования этого кризиса. Но для того чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад в том объеме, который от нее будет требоваться».

​«Он [Путин] также сказал, что хочет быть очень полезным в вопросе Северной Кореи. Мы преуспеваем в Северной Корее, у нас есть время. Нет никакой спешки, это продолжается уже много лет. Мы вернули домой [американских] заложников [из Северной Кореи], они больше не проводили никаких [ядерных] испытаний, никаких взрывов. <…> В течение девяти месяцев над Японией не пролетела ни одна ракета, наши отношения [с Ким Чен Ыном] очень хорошие — вы видели, какое прекрасное письмо он мне написал. Владимир Путин очень заинтересован в том, чтобы это [сделка с Северной Кореей] сработало».

Ни США, ни Россия определяющего влияния на Северную Корею не имеют, сказал РБК ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. «Главные факторы в этом контексте — решения самого Пхеньяна, который смог устоять перед санкциями, а также влияние Китая, поддерживающего с ним тесные контакты», — отметил он.