Общество⁠,
0

Пропавшего в Красноярском крае подростка нашли в 18 км от дома

Пропавший в Красноярском крае подросток найден в съемной квартире далеко от дома
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Съемная квартира, в которой был обнаружен пропавший 14-летний подросток из Красноярска, расположена примерно в 18 км от его дома. О том, что мальчика нашли, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция обнаружила мальчика в арендованной квартире на проспекте Красноярский рабочий. По данным картографического сервиса, этот проспект находится на другом берегу реки Енисей, далеко от улицы Живица, откуда пропал ребенок.

Пропавшая в Красноярске 14-летняя девочка нашлась
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

По версии следствия, вечером 22 января подросток ушел из дома с неизвестным человеком. Вернувшийся поздно отец не обнаружил сына, а также заметил пропажу 3 млн руб. из трех сейфов в их доме в коттеджном поселке Серебряный Бор. Позже мужчине в мессенджер поступили сообщение о похищении сына и требование отдать выкуп — $350 тыс. (около 30 млн руб.), а также видеозапись с участием самого мальчика, где он просит выполнить условия похитителей.

Девушка-таксист, которая подвозила подростка, рассказала, что мальчик ехал вместе с неизвестной девушкой до одного из жилых домов в Красноярске. В результате поисков 23 января ребенка нашли в съемной квартире, где он находился вместе с девушкой.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека. В правоохранительных органах рассматривают различные версии произошедшего, включая возможную инсценировку похищения самим подростком для получения денег от родителей. Следствие также не исключает, что на мальчика воздействовали мошенники.

