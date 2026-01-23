Пропавшего в Красноярском крае подростка нашли в 18 км от дома

Пропавший в Красноярском крае подросток найден в съемной квартире далеко от дома

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Съемная квартира, в которой был обнаружен пропавший 14-летний подросток из Красноярска, расположена примерно в 18 км от его дома. О том, что мальчика нашли, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция обнаружила мальчика в арендованной квартире на проспекте Красноярский рабочий. По данным картографического сервиса, этот проспект находится на другом берегу реки Енисей, далеко от улицы Живица, откуда пропал ребенок.

По версии следствия, вечером 22 января подросток ушел из дома с неизвестным человеком. Вернувшийся поздно отец не обнаружил сына, а также заметил пропажу 3 млн руб. из трех сейфов в их доме в коттеджном поселке Серебряный Бор. Позже мужчине в мессенджер поступили сообщение о похищении сына и требование отдать выкуп — $350 тыс. (около 30 млн руб.), а также видеозапись с участием самого мальчика, где он просит выполнить условия похитителей.

Девушка-таксист, которая подвозила подростка, рассказала, что мальчик ехал вместе с неизвестной девушкой до одного из жилых домов в Красноярске. В результате поисков 23 января ребенка нашли в съемной квартире, где он находился вместе с девушкой.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека. В правоохранительных органах рассматривают различные версии произошедшего, включая возможную инсценировку похищения самим подростком для получения денег от родителей. Следствие также не исключает, что на мальчика воздействовали мошенники.