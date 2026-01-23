Суд попросили арестовать охранников ТЦ по обвинению в убийстве покупателя

Следствие обратилось в суд с ходатайством поместить под стражу двоих охранников супермаркета, которых обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, сообщил Следственный комитет по городу Санкт-Петербургу.

По версии следствия, обвиняемые, являясь неофициальными сотрудниками охраны одного из магазинов торгового комплекса «Сити Молл», необоснованно задержали 24-летнего молодого человека. Охранники применили к нему силу и удушающие приемы, из-за которых молодой человек скончался.

Еще один соучастник, по информации следствия, скрылся на территории иностранного государства и объявлен в розыск.

22 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса). В ходе медицинской экспертизы выяснилось, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии.

На основании этого вывода 23 января следствие переквалифицировало действия подозреваемых на п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.