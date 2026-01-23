 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд попросили арестовать охранников ТЦ по обвинению в убийстве покупателя

Следствие обратилось в суд с ходатайством поместить под стражу двоих охранников супермаркета, которых обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, сообщил Следственный комитет по городу Санкт-Петербургу.

По версии следствия, обвиняемые, являясь неофициальными сотрудниками охраны одного из магазинов торгового комплекса «Сити Молл», необоснованно задержали 24-летнего молодого человека. Охранники применили к нему силу и удушающие приемы, из-за которых молодой человек скончался.

Еще один соучастник, по информации следствия, скрылся на территории иностранного государства и объявлен в розыск.

СК завел дело о смерти покупателя после драки с охранниками ТЦ
Общество
Фото:СК России

22 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса). В ходе медицинской экспертизы выяснилось, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии.

На основании этого вывода 23 января следствие переквалифицировало действия подозреваемых на п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Санкт-Петербург убийство охранники Следственный комитет
Материалы по теме
Следствие ужесточило статью охранникам ТЦ после смерти покупателя
Общество
СК завел дело о смерти покупателя после драки с охранниками ТЦ
Общество
В Москве подросток напал с ножом на полицейских и охранника ТЦ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
РФС объяснил, почему «Крыльям Советов» запретили регистрацию новичков Спорт, 17:20
Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open Спорт, 17:18
Богомолов заявил о намерении остаться во главе Театра на Малой Бронной Общество, 17:12
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Орбан заявил, что Зеленский «перешел черту» в Давосе Политика, 16:59
СК заявил о причастности мошенников к пропаже подростка под Красноярском Общество, 16:59
Мосбиржа приостановит торги акциями «Фикс Прайс» из-за обратного сплита Инвестиции, 16:55
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Путин не исключил похолодания вместо глобального потепления Общество, 16:55
Контрольный матч клуба РПЛ на сборах в Турции отменили из-за дождей Спорт, 16:53
Суд попросили арестовать охранников ТЦ по обвинению в убийстве покупателя Общество, 16:51
За год в Москве провели более 200 тыс. операций без долгой госпитализации Город, 16:49
Стиль лидерства: 7 подходов управления по модели Танненбаума–Шмидта Образование, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Жителя Владимира осудили на 3,5 года за призывы к терактам против военных Политика, 16:43