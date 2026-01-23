 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Путин не исключил похолодания вместо глобального потепления

Вместо глобального потепления может наступить похолодание, но Россия все равно продолжит осваивать арктический регион, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Московский физико-технический институт (МФТИ).

«Как все мы сейчас знаем, не только арктические страны, но и многие другие страны мира проявляют повышенное внимание к тому, что в Арктике. Вы заулыбались, засмеялись, но на самом деле здесь с одной стороны весело и интересно, а с другой стороны это очень важно», — добавил президент (цитата по ТАСС).

Первый российский танкер-ледокол вышел на просторы Арктики
Радио

Ранее в этот день американский президент Дональд Трамп так прокомментировал сообщения о надвигающейся на большинство штатов волне холода: «Редко видели что-то подобное раньше. Не могли бы экологические повстанцы объяснить — что случилось с глобальным потеплением?».

Материал дополняется.

Персоны
Владимир Путин Арктика ледоколы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
