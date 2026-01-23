The Economist описал пять стадий принятия Европой разрыва с США

Европа прошла пять стадий принятия, в том числе отрицание, гнев и торговлю, и теперь осознала, что «черта перейдена, пределы превышены», отмечается в материале

Фото: Win McNamee / Getty Images

Европа прошла пять стадий из-за разрыва трансатлантического сотрудничества с США, пишет The Economist.

Швейцарский психиатр Элизабет Кюблер-Росс предположила, что люди, столкнувшиеся с потерей близкого, проходят пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Как пишет издание, Европа проходит те же.

Все началось с отрицания. В европейских кругах были уверены, что Дональд Трамп никогда не вернется к власти в США после своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год. То, что американцы проголосовали за него в 2016 году, уже казалось европейцам непостижимым, пишет издание.

Перед выборами 2024 года предпринимались попытки защитить Европу от Трампа, хотя без четкого понимания, что это на самом деле означает, отмечает The Economist.

После отрицания последовал гнев. В течение нескольких недель после второй инаугурации Трампа в январе 2025 года европейцев доводили до ярости сторонники его политики с лозунгом «Америка прежде всего», основанную на личной дипломатии и принципе «мир через силу».

В феврале того же года вице-президент Джей Ди Вэнс в Мюнхене объяснял, что реальная угроза исходит от «врага внутри» — «крайне левых людей, совершающих акты насилия». В том же месяце между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским произошла перепалка во время переговоров в Белом доме. После этого США приостановили поставки оружия Украине и прекратили обмен разведданными. К апрелю Трамп «взорвал систему свободной торговли» между США и Европой, введя пошлины до 50% для разных стран.

После этого Европа пыталась торговаться. В попытке сохранить американскую поддержку Украины европейцы согласились «исполнять приказы Америки», пишет издание. Среди требований США к членам НАТО — больше тратить на оборону. В июле Евросоюз подписал неравноправную торговую сделку с США, предполагающую повышение пошлин с 10% до 15% (вместо 30%) на большую часть импортируемых из блока товаров.

Самоуничижение оказалось бесполезным, указывает The Economist. Из-за этого последовала депрессия, когда Европа осознала, что пошла на сделку, ничего не получив взамен. При этом Трамп продолжал оказывать больше давления на Украину, чем на Россию, говорится в статье. Президент также угрожал новыми пошлинами в 10% странам ЕС из-за Гренландии, а затем отменял их. По его задумке, европейские страны должны платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

Возможно, самым удручающим для многих европейцев стало осознание, что французы все это время были правы, пишет издание. Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 года заявлял о «смерти мозга» НАТО.

Последняя стадия — принятие, как считает The Economist, выражается в том, что по всей Европе есть ощущение, что «черта перейдена, пределы превышены».

Ранее, 19 января, Politico со ссылкой на источники написал, что на фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном из-за Гренландии в Евросоюзе начали обсуждать возможность создания нового формата сотрудничества в сфере безопасности — без участия Соединенных Штатов. Один из источников подчеркнул, что США под руководством Трампа больше не являются надежным партнером — ни в торговле, ни в обороне.

Новый формат сотрудничества особенно важен в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность, говорилось в материале.

Трамп не раз заявлял о намерении вывести страну из НАТО, критикуя союзников за недостаточные оборонные расходы. Летом 2025 года страны альянса обязались довести свои оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Накануне президент сказал, что США «никогда не нуждались» в НАТО.

В начале декабря 2025 года член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из альянса. По его словам, США должны использовать деньги для защиты собственной страны, «а не социалистических государств».