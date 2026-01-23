СК заявил о причастности мошенников к пропаже подростка под Красноярском
Пропавший в Красноярском крае подросток похитил 3 млн руб. по указанию мошенников и ушел из дома с девушкой, прибывшей из другого города. Об этом сообщили в СК.
«Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам. После этого на телефон отца мальчика в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием передачи выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения выдвинутых условий», — сказано в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены. устанавливаются причастные к преступлению лица, добавили в ведомстве.
Вернувшийся поздно отец не обнаружил сына, а также заметил пропажу 3 млн руб. из трех сейфов в их доме. Девушка-таксист, которая подвозила подростка, рассказала, что мальчик ехал вместе с неизвестной девушкой до одного из жилых домов в Красноярске. В результате поисков 23 января юношу нашли в съемной квартире в 18 км от дома, где он находился вместе с девушкой, его здоровью ничего не угрожает.
Материал дополняется
