За год в Москве провели более 200 тыс. операций без долгой госпитализации

Ракова: число малоинвазивных операций в Москве за 5 лет выросло впятеро
Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Современные технологии, которые столичные власти планомерно внедряют в медицину, кардинально изменили данную отрасль в городе. В частности, использование новейшего оборудования и малоинвазивных методик позволило значительно сократить временные затраты для многих операций, которые раньше требовали длительной подготовки, проведения и восстановления, и в настоящий момент данные хирургические вмешательства проходят в режиме «одного дня». Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные врачи проводят малоинвазивные операции в стационарах кратковременного пребывания (СКП). «Это формат, при котором вся помощь, от госпитализации до послеоперационного наблюдения, укладывается в сутки, без долгого нахождения в больнице, — уточнила вице-мэр. — За пять лет мы увеличили объем таких операций в пять раз: с 40 тыс. в 2020 году до более чем 200 тыс. в минувшем».

Анастасия Ракова подчеркнула, что на данный момент москвичи могут получить оперативное и качественное лечение бесплатно по полису ОМС в СКП на базе 28 крупнейших взрослых и детских стационаров города. Сами СКП работают по восьми хирургическим профилям для взрослых и по семи направлениям для детей. Заммэра отметила, что наиболее востребованы операции в сферах акушерства и гинекологии, общей хирургии, офтальмологии, травматологии, урологии и сердечно-сосудистой хирургии. Кроме того, горожанам доступна помощь оториноларингологов и челюстно-лицевых хирургов.

Направления в СКП выдает врач поликлиники по месту жительства пациента после проведения обследования. Уже в СКП врач стационара изучает анализы и определяет дату операции. В назначенный день пациента госпитализируют, проводят необходимые манипуляции или хирургическое вмешательство, и уже через несколько часов он может покинуть медицинское учреждение.

