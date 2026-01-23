 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Контрольный матч клуба РПЛ на сборах в Турции отменили из-за дождей

Первый контрольный матч «Крыльев Советов» с «ИМТ» в Турции отменили из-за дождей
«Во избежание возможных повреждений футболистов на непригодном поле было принято решение отменить встречу», — пояснили в клубе
Фото: ФК «Крылья Советов»
Фото: ФК «Крылья Советов»

Самарский клуб «Крыльев Советов» объявил об отмене товарищеского матча с сербским «ИМТ». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Запланированный на сегодня первый контрольный матч был отменен из-за неблагоприятных погодных условий в Турции, где команда проводит зимний сбор.

«В Турции несколько дней продолжаются проливные дожди. Во избежание возможных повреждений футболистов на непригодном поле было принято решение отменить встречу. Тренерский штаб нашей команды скорректировал график работы футболистов», — говорится в официальном сообщении клуба.

Первый после перерыва матч самарской команды в рамках РПЛ состоится 1 марта против московского «Динамо».

«Крылья Советов» занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 матчей, набрав 17 очков. В Суперлиге Сербии 2025/2026 «ИМТ» занимает 12 место с 22 очками после 20 матчей.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Крылья Советов Российская премьер-лига (РПЛ)
