Богомолов заявил о намерении остаться во главе Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов не планирует покидать свою должность после назначения исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Богомолова, он намерен продолжать работу в Театре на Бронной. Сказав об этом, он выразил благодарность властям Москвы за поддержку театрального дела и оказанное доверие.

«Театр на Бронной процветает, он любим зрителями, здесь работают <...> много молодых артистов, будущих звезд русского театра, и я хочу и буду продолжать творить с ними в одной большой команде», — отметил Богомолов.

РБК обратился за комментарием к Константину Богомолову.

Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной с 2019 года. В 2024 году он также стал руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного в «Театр — Сцена «Мельников». В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого, который возглавлял учебное заведение более десяти лет и скончался 14 января в возрасте 64 лет.

Любимова выразила признательность Богомолову за вклад «в сохранение и преумножение культурного наследия России», а также отметила, что творчество худрука «занимает особое место в современном культурном пространстве».