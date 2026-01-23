Богомолов заявил о намерении остаться во главе Театра на Малой Бронной
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов не планирует покидать свою должность после назначения исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он заявил ТАСС.
По словам Богомолова, он намерен продолжать работу в Театре на Бронной. Сказав об этом, он выразил благодарность властям Москвы за поддержку театрального дела и оказанное доверие.
«Театр на Бронной процветает, он любим зрителями, здесь работают <...> много молодых артистов, будущих звезд русского театра, и я хочу и буду продолжать творить с ними в одной большой команде», — отметил Богомолов.
РБК обратился за комментарием к Константину Богомолову.
23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого, который возглавлял учебное заведение более десяти лет и скончался 14 января в возрасте 64 лет.
Любимова выразила признательность Богомолову за вклад «в сохранение и преумножение культурного наследия России», а также отметила, что творчество худрука «занимает особое место в современном культурном пространстве».
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»