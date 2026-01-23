Жителя Владимира осудили на 3,5 года за призывы к терактам против военных
Жителя Владимира 1990 года рождения приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, мужчина размещал в чате «популярного мессенджера» сообщения с одобрением запрещенной в России террористической организации, а также призывы к террористическим действиям в отношении российских военнослужащих. Сообщения он публиковал со своего мобильного телефона по месту жительства и работы во Владимире.
В ходе расследования обвиняемый признал вину. На время следствия по ходатайству СК он находился под стражей. Наряду с лишением свободы ему также запретили администрировать сайты сроком на два года.
Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе в Москве — за убийство с экстремистскими мотивами, хулиганство и другие преступления. В 2022 году он был осужден за пять эпизодов мошенничества, совершенных уже во Владимире.
Накануне, 22 января, к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма приговорили жителя Калининграда. Его обвинили в публикации в одном из публичных телеграм-каналов двух видеороликов, содержащих оправдание террористических актов.
