Общество⁠,
0

Главврача онкодиспансера в Татарстане уволили из-за утраты доверия

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

В Татарстане главного врача Республиканского клинического онкодиспансера Ильгиза Хидиятова уволили в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство рассказало, что коммерческие компании оплачивали главврачу расходы на бытовую технику и аренду автомобиля при одновременном заключении с ним госконтрактов. Кроме того, Хидиятов не указал сведения о страховом договоре жизни на 5 млн руб. и приобрел имущество стоимостью более 17 млн руб., оформив его на родственника.

Хидиятов возглавил республиканский онкодиспансер в апреле 2018 года. До этого он работал главным врачом в Пестречинской и Зеленодольской районных больницах.

Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест
Общество
Виталий Херасков

Ранее, в ноябре 2025 года, по требованию прокуратуры также в связи с утратой доверия был уволен главный врач Набережночелнинского наркологического диспансера Рамиль Сатдаров.

Проверка выявила, что с 2017-го по май 2025 года он систематически похищал средства учреждения. В частности, речь идет о фиктивном повышении зарплат сотрудникам. Ущерб оценивается не менее чем в 3 млн руб., а общий объем украденных средств составил не менее 780 тыс. руб. По данным прокуратуры, часть начисленных средств Сатдаров присваивал через поддельные документы и посредников.

