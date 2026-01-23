Поджигатель забыл пароль от криптокошелька и не смог забрать «награду»

Video

В Перми мужчину задержали по подозрению в поджоге станции оператора сотовой связи — по данным полиции, он получил вознаграждение в криптовалюте, но вывести его не смог, забыв пароль от кошелька, сообщили в краевом главке МВД.

«21 января текущего года в дежурную часть <...> поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов Очёрского муниципального округа произошло возгорание щитовой будки <...>. Сотрудники прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группы установили, что причиной данного происшествия стал поджог», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК; до 20 лет лишения свободы). Подозреваемый — 29-летний местный житель — признался в содеянном. До избрания меры пресечения фигурант задержан.

Мужчина рассказал, что поджог совершил по указанию незнакомца, который связался с ним через мессенджер и предложил за 30 тыс. руб. выполнить задание. Поджог проводился с использованием бензина и спичек, а сам процесс был зафиксирован на видео и отправлен «заказчику».

Взамен пермяк получил обещанную сумму в криптовалюте, но воспользоваться ею не смог — из-за утерянного пароля от электронного кошелька.