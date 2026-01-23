Кремль ответил на данные о начале переговоров России, Украины и США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль не может подтвердить или опровергнуть сообщения о начале переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

«Нет, я не располагаю [такой] информацией, я не знаю», — сказал он.

О начале встреч сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на собственного корреспондента. Он отметил, что эти переговоры стали первой прямой трехсторонней встречей с начала военной операции.

Киев опроверг информацию телеканала. Пока нет даже официального времени начала встречи, пояснил советник украинского президента Дмитрий Литвин. Как отмечало украинское издание «Страна», прибывшие члены делегаций уже могли начать неформальные обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече будут обсуждаться в том числе «вопросы Донбасса». Axios со ссылкой на источник сообщал, что территориальный вопрос станет главной темой на предстоящих переговорах.

Трехсторонние переговоры в ОАЭ продлятся 23-24 января и последуют последуют за визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что диалог был конструктивным и предельно откровенным.

Материал дополняется.