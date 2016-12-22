12 «друзей» Хиллари: в чем обвиняют США «хакеров из ГРУ»

Спецпрокурор предъявил обвинение 12 «хакерам из ГРУ» во вмешательстве в выборы президента США. Кого и в чем обвинил Мюллер за несколько дней до встречи Путина с Трампом, разбирался РБК

Роберт Мюллер (Фото: Andrew Harnik / AP)

Кого Штаты обвиняют в заговоре

Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинение 12 людям, которых власти США называют офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее называлось ГРУ).

В опубликованном Минюстом США 13 июля списке фигурируют офицеры воинской части 26165, в частности Виктор Нетыкшо, майор Борис Антонов, ​Николай Козачек (использовал ники kazak и blablabla1234565), Павел Ершов, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, лейтенант Алексей Лукашев (использовавший ники «Дэн Катенберг» и «Юлиана Мартынова»), Сергей Моргачев. По данным американского ведомства, подразделение, расположенное по адресу: Москва, Комсомольский проспект, 20, отвечало за атаку на сервера структур Демократической партии и почту членов предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

В деле присутствуют и три офицера воинской части 74455, расположенной на улице Кирова в Химках, — полковник Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Королев. Это подразделение, уверен американский спецпрокурор, занималось публикацией компрометирующих документов через созданные им же сайты DCLeaks и «румынского хакера» Guccifer 2.0.

Мюллер расширяет фронт работ Выдвинутые обвинения против 12 предполагаемых сотрудников ГРУ не первые, предъявленные спецпрокурором США Робертом Мюллером. С мая 2017 года он ведет расследование обстоятельств президентской кампании 2016 года, в его задачу входит установить, был ли сговор между штабом Трампа и российским правительством, целью которого было обеспечить победу кандидата Республиканской партии. В ходе этого расследования уже были предъявлены обвинения Полу Манафорту, недолгое время возглавлявшему предвыборный штаб Трампа. Однако его и его сообщников обвинили в утаивании доходов от работы на Украине с Партией регионов экс-президента Виктора Януковича. В феврале этого года были предъявлены обвинение 13 россиянам. По версии обвинения, они работали на так называемой фабрике троллей Евгения Пригожина и через соцсети распространяли лживую информацию о Хиллари Клинтон в ходе кампании. Все обвиняемые попали под санкции США, идет суд. Президент России Владимир Путин отмел возможность их экстрадиции в США. Возможность вмешательства в выборы США российские официальные лица отрицают. ​

В чем обвиняют и как доказывают

Упомянутые 12 человек обвиняются в том, что вступили в заговор друг с другом и с неизвестными лицами, чтобы взломать компьютеры граждан и компаний, вовлеченных в президентские выборы в США.

Начиная с марта 2016 года «заговорщики» использовали различный набор средств, чтобы взломать аккаунты сотрудников штаба Хиллари Клинтон, в том числе электронную почту его главы Джона Подесты, говорится в тексте обвинения. Ориентировочно к апрелю они взломали компьютеры Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США и Национального комитета Демпартии.

Стикер с изображением Хиллари Клинтон (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Чтобы их не могли связать с Россией и российским правительством, фигуранты списка Мюллера использовали фальшивые личности и делали лживые заявления о себе, утверждает спецпрокурор: они использовали сеть компьютеров по всему миру, включая США, и платили за оборудование криптовалютой.

В обвинении утверждается, что сотрудники ГРУ в июне 2016 года запустили сайт dcleaks.com, на котором и публиковали украденные у демократов электронные письма. На сайте при этом указывалось, что он создан «американскими активистами». Они также создали аккаунты «фальшивых» пользователей в соцсетях для продвижения украденных данных через Facebook (DCLeaks) и Twitter (@dcleaks_).

Спецпрокурор также обвиняет сотрудников ГРУ в создании личности известного хакера Guccifer 2.0. Guccifer 2.0 представлялся хакером из Румынии и отрицал, что как-либо связан с Россией. Его интервью об отсутствии связей с Москвой появилось после того, как Национальный комитет демократов заявил, что их взломали представители российской власти.

По мнению спецпрокурора, именно с сервера, находящегося на территории в/ч 74455, 15 июня 2016 года был произведен поиск ключевых слов, которые использовались в тот же день в первой публикации Guccifer 2.0. «В период с июня 2016-го по октябрь 2016-го Guccifer 2.0 использовали для обнародования украденных у демократов документов», — утверждается в тексте обвинения.

Что известно о фигурантах дела

Первый в списке Роберта Мюллера — командир войсковой части № 26165 Виктор Борисович Нетыкшо. По данным СПАРК, он возглавлял эту войсковую часть до января 2018 года. Курировавший часть заместитель начальника ГУ Генштаба генерал Сергей Гизунов уже находится под санкциями США по обвинению во вмешательстве в американские выборы.

В постановлении правительства от 10 марта 2009 года «О присуждении премий за 2008 год в области науки и техники» доктор технических наук Сергей Гизунов упоминается как командир в/ч 26165 Министерства обороны. Он был награжден за создание и внедрение высокопроизводительных вычислительных систем с реконфигурируемой архитектурой.

Как утверждало издание The Bell, обвиняемые по делу ЦИБ, в том числе полковник Сергей Михайлов, причастны к утечке информации об атаках на сервера Демпартии США.

В электронной библиотеке диссертаций Dissercat полный тезка Нетышко числится автором диссертации доктора технических наук на тему «Восстановление параметров дискретных устройств, основанное на переоценке вероятностей с использованием действительных пороговых соотношений».

Сейчас войсковую часть № 26165 возглавляет Дмитрий Михайлов. Она зарегистрирована по адресу: Комсомольский проспект, 20. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в этом здании расположена кадетская школа, помещения Военного университета и «церковь Петра и Павла при 3-м гренадерском Перновском полку в Хамовнических казармах».

Вторая воинская часть из американского обвинения — в/ч 74455 в Химках. Эта же воинская часть упоминается как подразделение ГРУ в обзоре судебной практики военных судов на сайте Знаменского гарнизонного военного суда — данные части указываются со ссылкой на решение 94-го гарнизонного военного суда 2010 года по тяжбе военнослужащего 4 ЦНИИ РВСН о трудоустройстве в ГРУ.

На сайте по поиску работы superjob.ru есть резюме программиста, проходившего службу с декабря 1998 по июль 2010 года в 4 ЦНИИ РВСН, а с 2010 года по 2016 год — в должности начальника группы в/ч 74455. В графе «знания и навыки» у соискателя указаны языки программирования С, С++, «различные СУБД, разработка специального математического программного обеспечения».

Реакция на обвинения Мюллера

Юрист президента США Рудольф Джулиани написал в Twitter, что обвинения показывают, что «ни один американец не был причастен» к взлому. На непричастность к совершенному кого-то из предвыборной кампании Дональда Трампа обратила внимание в заявлении и заместитель пресс-секретаря Белого дома Линди Уолтерс.

«Дональд Трамп любит называть это «охотой на ведьм». Что ж, мы только что нашли некоторых ведьм и им были предъявлены обвинения», — заявил ABC бывший глава штаба Хиллари Клинтон.

Президент Трамп отреагировал в субботу в Twitter: «Истории, которые вы вчера слышали про 12 россиян, имели место при администрации Обамы, не при администрации Трампа». «Почему они ничего не сделали, особенно если президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре, до выборов», — задался вопросом 45-й президент США. Президент Барак Обама занимал пост до конца января 2017 года. В конце 2016 года он ввел санкции против России из-за вмешательства в выборы, в частности, были высланы 35 российских дипломатов, России был закрыт доступ к части ее дипломатической собственности.

В российском МИДе назвали обвинения спецпрокурора США «постыдной комедией» и «вбросом» с целью «испортить атмосферу» перед встречей президентов Путина и Трампа в Хельсинки, которая намечена на 16 июля. «Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут. Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Обвинения против россиян могут быть связаны с двумя обстоятельствами, сказала РБК руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. «Расследование по линии Мюллера ведется уже более года,​ и его участникам необходимо демонстрировать какие-то результаты», — рассуждает эксперт. К тому же Демократическая партия критично относится к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, намеченной на 16 июля в Хельсинки, а поэтому публикация обвинений накануне саммита может быть неслучайна, допускает эксперт.

