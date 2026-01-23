 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,7 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,8 x 3,9 2 1,88 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2,07 x 3,15 2 4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт
0

Бывший тренер худшего клуба РПЛ использовал ChatGPT для работы

Роберт Морено тренировал ФК «Сочи» при помощи ChatGPT
ChatGPT советовал Морено, чтобы игроки «Сочи» не спали 28 часов перед матчем со «СКА-Хабаровск», а также вставали в пять утра
Роберт Морено
Роберт Морено (Фото: Fran Santiago / Getty Images)

Бывший главный тренер ФК «Сочи» испанец Роберт Морено использовал ChatGPT для работы с командой. Об этом Sports.ru заявил бывший заместитель генерального директора клуба Андрей Орлов.

«Вот один из веселых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: «Я все придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT». <...> В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT», — сказал Орлов.

По его словам, нейросеть посоветовала тренеру, чтобы игроки «Сочи» не спали 28 часов перед матчем со «СКА-Хабаровск», а также вставали в пять утра.

Орлов заявил, что испанец использовал сервис для подбора игроков. Во время поиска нового нападающего Морено загрузил данные Владимира Писарского, Павла Мелешина и Артура Шушеначева в ChatGPT, который определил третьего лучшим. За десять игр в сезоне 2024/25 в составе «Сочи» Шушеначев не забил ни одного мяча.

Испанский специалист возглавил сочинский клуб в 2023 году. Под его руководством команда вылетела из РПЛ в Первую лигу, а спустя сезон вернулась.

В сентябре 2025 года «Сочи» объявил об отставке Морено, с которым клуб набрал только одно очко в семи турах РПЛ. На его место пришел Игорь Осинькин.

В текущем сезоне после 18 туров «Сочи» идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба девять очков.

Следующий матч после зимнего перерыва команда проведет 1 марта против московского «Спартака».

Рената Утяева
Футбол Роберт Морено ФК Сочи
