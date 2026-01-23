Бывший тренер худшего клуба РПЛ использовал ChatGPT для работы
Бывший главный тренер ФК «Сочи» испанец Роберт Морено использовал ChatGPT для работы с командой. Об этом Sports.ru заявил бывший заместитель генерального директора клуба Андрей Орлов.
«Вот один из веселых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: «Я все придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT». <...> В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT», — сказал Орлов.
По его словам, нейросеть посоветовала тренеру, чтобы игроки «Сочи» не спали 28 часов перед матчем со «СКА-Хабаровск», а также вставали в пять утра.
Орлов заявил, что испанец использовал сервис для подбора игроков. Во время поиска нового нападающего Морено загрузил данные Владимира Писарского, Павла Мелешина и Артура Шушеначева в ChatGPT, который определил третьего лучшим. За десять игр в сезоне 2024/25 в составе «Сочи» Шушеначев не забил ни одного мяча.
Испанский специалист возглавил сочинский клуб в 2023 году. Под его руководством команда вылетела из РПЛ в Первую лигу, а спустя сезон вернулась.
В сентябре 2025 года «Сочи» объявил об отставке Морено, с которым клуб набрал только одно очко в семи турах РПЛ. На его место пришел Игорь Осинькин.
В текущем сезоне после 18 туров «Сочи» идет на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба девять очков.
Следующий матч после зимнего перерыва команда проведет 1 марта против московского «Спартака».
