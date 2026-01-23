Орбан заявил, что Зеленский «перешел черту» в Давосе

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «перешел черту» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

«Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он вновь обратил внимание на правительство и на меня лично. Однако удивительно, что в своей речи он также подверг критике остальных европейских лидеров. Он говорил, что поддержка, оказанная Украине, недостаточна, оружия недостаточно, как и решимости Европы», — написал Орбан в соцсети X.

Накануне Зеленский, выступая в Давосе, назвал «заслуживающей подзатыльника» позицию тех, кто живет за счет Европы, но продает ее интересы. Таких людей он собирательно назвал «каждый Виктор». Среди европейских лидеров единственный человек с таким именем — Орбан.

В ответ венгерский премьер написал в Х, что «каждый получит по заслугам». При этом он подчеркнул, что украинцы, несмотря на «тщательно подобранные оскорбления» со стороны Зеленского, могут рассчитывать на поставки венгерских энергии и топлива, как и на поддержку беженцев.

Также в своей речи Зеленский выразил мнение, что Европа по-прежнему не знает, как себя защитить, — «прошел год, и ничего не изменилось».

Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления со стороны других членов ЕС давала свое согласие. Также Орбан несколько раз посещал Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Венгерский премьер неоднократно высказывался против военной помощи Украине и заявлял, что Венгрия не будет отправлять оружие Украине и не допустит транзита вооружений через свою территорию.