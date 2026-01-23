 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан заявил, что Зеленский «перешел черту» в Давосе

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «перешел черту» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

«Нет ничего нового в том, что по мере приближения выборов в Венгрии он вновь обратил внимание на правительство и на меня лично. Однако удивительно, что в своей речи он также подверг критике остальных европейских лидеров. Он говорил, что поддержка, оказанная Украине, недостаточна, оружия недостаточно, как и решимости Европы», — написал Орбан в соцсети X.

Глава МИД Ирана ответил фразой про клоунов на фразу Зеленского о хулигане
Политика
Аббас Аракчи

Накануне Зеленский, выступая в Давосе, назвал «заслуживающей подзатыльника» позицию тех, кто живет за счет Европы, но продает ее интересы. Таких людей он собирательно назвал «каждый Виктор». Среди европейских лидеров единственный человек с таким именем — Орбан.

В ответ венгерский премьер написал в Х, что «каждый получит по заслугам». При этом он подчеркнул, что украинцы, несмотря на «тщательно подобранные оскорбления» со стороны Зеленского, могут рассчитывать на поставки венгерских энергии и топлива, как и на поддержку беженцев.

Также в своей речи Зеленский выразил мнение, что Европа по-прежнему не знает, как себя защитить, — «прошел год, и ничего не изменилось».

Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления со стороны других членов ЕС давала свое согласие. Также Орбан несколько раз посещал Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Венгерский премьер неоднократно высказывался против военной помощи Украине и заявлял, что Венгрия не будет отправлять оружие Украине и не допустит транзита вооружений через свою территорию.

Анастасия Лежепекова
Виктор Орбан Владимир Зеленский Военная операция на Украине Европа давосский форум
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Виктор Орбан
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
