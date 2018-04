Dauria сошла со сколковской орбиты

Российская частная космическая компания съехала из технопарка

Российская частная космическая компания Dauria Aerospace съехала из технопарка «Сколково». Аренда стала слишком обременительной для компании, с которой «Роскосмос» хочет взыскать более 300 млн руб.

БЦ «Квартал Менделеева» в Сколково (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Частная космическая компания Dauria Aerospace съехала из технопарка «Сколково». Об этом РБК рассказал источник на рынке космической связи и подтвердила представитель «Сколково» Александра Барщевская. Причиной решения источник РБК назвал «финансовые сложности» на фоне судов со структурами «Роскосмоса».

Глава Dauria Aerospace Сергей Иванов также подтвердил, что компания покинула «Сколково». Однако, по его словам, переезд не связан с финансовыми сложностями. «Мы нашли помещение на Кожевнической улице — более удобное по расположению, при этом арендная плата для нас осталась неизменной», — сообщил Сергей Иванов.

Компания сохранила за собой небольшую часть арендуемых площадей, которые позволяют не потерять статус резидента «Сколково».

Тернистый путь​

Dauria Aerospace была создана экс-владельцем сети бытовой техники «Техносила» Михаилом Кокоричем в 2012 году. Компания разрабатывает и производит малые космические аппараты нового поколения, а также комплектующие для них (служебные системы, датчики и т.д.).

Почти сразу после создания компания выиграла контракт «Роскосмоса» на сборку двух сверхмалых космических аппаратов МКА-Н стоимостью 315 млн руб. Компания должна была передать спутники к концу 2014 года, однако сделала это значительно позже. 14 июля 2017 года с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с 73 спутниками. После отделения от разгонного блока «Фрегат» 12 спутников почти сразу или с течением времени пришли в негодность. Два вышедших из строя спутника были производства компании Dauria Aerospace.

«Роскосмос» требует от компании 8,2 млн руб. неустойки за срыв сроков по госконтракту 2012 года, в данный момент дело представлено к рассмотрению в Верховном суде. Госкорпорация также заявила, что намерена взыскать 290 млн руб. («Роскосмос» заплатил Dauria Aerospace не всю сумму контракта), выплаченные Dauria Aerospace за изготовление двух первых российских наноспутников. «Сейчас мы можем говорить о том, что в адрес компании Dauria Aerospace была направлена претензия по госконтрактам с требованием вернуть 290 млн руб., затраченных на разработку двух спутников МКА-Н. О том, что компания испытывает финансовые трудности, «Роскосмосу» известно», — сообщил РБК представитель «Роскосмоса».

Кроме того, в конце марта в Арбитражный суд Москвы обратилось входящее в госкорпорацию «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» с иском к одной из структур Dauria Aerospace на сумму 24,2 млн руб. Детали этого иска неизвестны.

До неудачного запуска спутников, предназначенных «Роскосмосу», Dauria Aerospace запустила три аппарата. Причем все пуски пришлись на 2014 год. С функционированием двух из этих аппаратов, спутников серии Perseus-M, в первые месяцы после запуска были проблемы (прерывалась связь, происходила незапланированная перезагрузка бортовых компьютеров и др.). Однако впоследствии работу космических аппаратов удалось стабилизировать, и они были проданы американской компании Aquila Space. Общая сумма сделки составила $6 млн.

Dauria Aerospace не признала неудачу в запуске спутников МКА-Н, компания выдвинула версию «внешнего воздействия» на аппараты из-за неисправности двигателя разгонного блока и потребовала создания аварийной комиссии. В «Роскосмосе» заявили, что не будут создавать комиссию, так как считают пуск успешным.

О текущих финансовых трудностях коллег генеральный директор конструкторской компании «Космокурс» Павел Пушкин не слышал, однако если иски «Роскосмоса» будут удовлетворены, то это, по его словам, безусловно, станет для Dauria Aerospace ударом. «Компания просто не ликвидна в том объеме, в котором им выставляют требования», — сказал Пушкин.

Что такое ​Dauria Aerospace Основным юридическим лицом Dauria Aerospace является АО «Даурия Аэроспейс». По данным СПАРК, оно принадлежит офшорам Dauria Aerospace Holding Ltd (81,16%) и Dauria Aerospace Ltd (18,84%). В 2013 году «Роснано» и структура венчурного фонда I2BF Global Ventures через совместный фонд I2BF-RNC Strategic Resources Fund вложили в Dauria Aerospace суммарно $20 млн. Какую долю они получили в компании, не раскрывалось. Выручка «Даурия Аэроспейс» по итогам 2016 года (последние доступные данные) составила 79 тыс. руб., чистый убыток — 17,8 млн руб. У компании есть дочернее предприятие ООО «Даурия — Спутниковые технологии», созданное совместно с фондом «ВЭБ-Инновации». У него по итогам 2016 года отсутствовала выручка, зато чистый убыток составил 12,3 млн руб. Еще одна «дочка» — ООО «Научно-производственное предприятие Даурия» — в 2016 году выручила 217,6 млн руб., ее чистый убыток составил 168 млн руб.

Космос не для всех

Рынок микроспутников (весом до 100 кг) и наноспутников (до 10 кг) является довольно перспективным. По оценке компании Markets and Markets, его ​объем в мире должен возрасти с $1,21 млрд в 2017 году до $3,49 млрд в 2022 году. Среди ключевых игроков этого рынка компания называет швейцарскую RUAG Group, Clyde Space Inc. из Великобритании, датскую GS Sweden AB (GomSpace), Sierra Nevada Corporation и Tyvak Inc. из США и другие. По оценке компании SpaceWorks, в ближайшие пять лет на орбиту будут запущены 2,6 тыс. микро- и наноспутников​.

По словам Павла Пушкина, частным компаниям очень тяжело выйти на космический рынок. «Космическая отрасль ориентирована на госзаказ, причем не только в России, но и во всем мире. Более того, рынок уже давно поделен между крупнейшими игроками, и выйти на него небольшим стартапам очень сложно», — констатирует он.

Однако, по его словам, Dauria Aerospace на этом фоне выглядит довольно уверенно. «Хотя неудачные запуски спутников компании могут говорить о технических недоработках», — оговорился он.

По словам еще одного собеседника РБК в космической отрасли, у Dauria Aerospace «не все безоблачно», но несмотря на «непозитивные моменты с запуском спутников, компания пытается работать». Он считает, что в России есть будущее у частных космических проектов, и в качестве примера приводит проект S7 и «Морского старта», который «вполне может стать конкурентом SpaceX Илона Маска, хотя и не без поддержки государства». В сентябре 2016 года стало известно о том, что S7 Group приобрела у РКК «Энергия» плавучий космодром «Морской старт». Группа инвестировала в проект более $150 млн. В ближайшие 15 лет компания планирует провести c него до 70 пусков ракет-носителей, сообщал тогда совладелец S7 Владислав Филев.