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Политика ,  
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На Украине арестовали министра агрополитики за махинации с землей

Министра агрополитики Украины арестовали по обвинению в махинациях с землей
Сольского обвиняют в завладении землей стоимостью около 680 млн руб. Он не признал вину, но пообещал сотрудничать со следствием. Накануне министр подал в отставку.
Николай Сольский
Николай Сольский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, обвиняемого в незаконном завладении государственной землей, сообщает «РБК Украина».

Его арестовали до 24 июня 2024 года с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн грн (около 176 млн руб.). Ранее прокуроры просили назначить Сольскому залог 200 млн грн (465,7 млн руб.).

Министра агрополитики Украины заподозрили в махинациях с землей
Политика
Николай Сольский

Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля предъявило министру обвинение. По версии следствия, Сольский и, предположительно, другие должностные лица с 2017 по 2021 год завладели земельными участками стоимостью более 291 млн грн (677,7 млн руб.) и пытались завладеть землей еще на 190 млн грн (442,5 млн руб.). О других фигурантах дела не сообщали.

Сам Сольский вину не признает и подчеркивает, что дело касается событий 2017–2018 года, когда он был адвокатом, а не министром аграрной политики и даже не председателем комитета Верховной рады по земельной политике. Задержанный пообещал сотрудничать со следствием.

Министр подал в отставку 25 апреля. Источники «Зеркала недели» сообщили, что его собирались уволить еще до предъявления обвинений.

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