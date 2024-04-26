Министра агрополитики Украины арестовали по обвинению в махинациях с землей

На Украине арестовали министра агрополитики за махинации с землей

Сольского обвиняют в завладении землей стоимостью около 680 млн руб. Он не признал вину, но пообещал сотрудничать со следствием. Накануне министр подал в отставку.

Николай Сольский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, обвиняемого в незаконном завладении государственной землей, сообщает «РБК Украина».

Его арестовали до 24 июня 2024 года с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн грн (около 176 млн руб.). Ранее прокуроры просили назначить Сольскому залог 200 млн грн (465,7 млн руб.).

Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля предъявило министру обвинение. По версии следствия, Сольский и, предположительно, другие должностные лица с 2017 по 2021 год завладели земельными участками стоимостью более 291 млн грн (677,7 млн руб.) и пытались завладеть землей еще на 190 млн грн (442,5 млн руб.). О других фигурантах дела не сообщали.

Сам Сольский вину не признает и подчеркивает, что дело касается событий 2017–2018 года, когда он был адвокатом, а не министром аграрной политики и даже не председателем комитета Верховной рады по земельной политике. Задержанный пообещал сотрудничать со следствием.

Министр подал в отставку 25 апреля. Источники «Зеркала недели» сообщили, что его собирались уволить еще до предъявления обвинений.