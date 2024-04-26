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В Британии «смахнули пыль» с плана на случай смерти Карла III

Daily Beast: в Британии регулярно обновляют план на случай смерти Карла III
Подготовка плана «Менайский мост» началась сразу после смерти Елизаветы II, его регулярно пересматривают с учетом того, что у Карла III выявили рак. Это стандартный процесс; есть планы и на случай смерти принцев Уильяма и Гарри
Король Карл III
Король Карл III (Фото: Ian Vogler / Getty Images)

План действий под кодовым названием «Менайский мост» на случай смерти короля Великобритании Карла III пересматривается в правительстве и обновляется, сообщает The Daily Beast.

Название плана отсылает к подвесному мосту через пролив Менай, соединяющему остров Англси с основной территорией Уэльса. Он включает объявление о смерти Карла III, период официального траура и подробности его государственных похорон. Его разработка началась еще в сентябре 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II и траурных мероприятий, которые привела в действие кодовая фраза «Лондонский мост рухнул».

Daily Beast отмечает, что пересмотр аспектов плана — стандартная процедура, ею регулярно занимаются как чиновники, так и военные. Однако один из высокопоставленных источников издания сказал, что с плана «смахнули пыль» и активно обновляют его с учетом того, что у Карла III выявили рак. О диагнозе 75-летнего монарха Букингемский дворец объявил в феврале, отметив, что на время лечения король продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий. Тип рака не уточнялся; один из экспертов в разговоре с Daily Beast предположил, что монарху проводят лучевую терапию.

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Другой источник издания сказал: «Конечно, они [Букингемский дворец] изучают каждый аспект плана. Похороны королевы прошли как по маслу, была установлена высокая планка. <...> Это работа, к которой относятся очень серьезно». По словам третьего собеседника, подобные планы пересматривают постоянно и было бы «абсурдно придавать какое-либо значение» этому факту.

Согласно плану «Менайский мост» первыми о смерти Карла III узнают премьер-министр Риши Сунак, секретарь кабинета министров и другие официальные лица, затем об этом будет объявлено в эфире Би-би-си. Королем будет провозглашен старший сын Карла III принц Уильям, который выступит с обращением перед нацией. До дня похорон в стране будет действовать общенациональный траур.

Журналист Кристофер Андерсен, написавший несколько книг о членах королевской семьи, отметил, что «планы собственных похорон должен пересматривать не только король». По его словам, принцев Уильяма и Гарри попросили подумать о своих похоронах, когда они были еще подростками, «выбрать музыку, цветы, молитвы и определить, кто их будет читать».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Карл III Великобритания похороны смерть план
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