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Военная операция на Украине ,  
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Закрытый с февраля 2022 года аэропорт Элисты откроют для полетов

Росавиация: закрытый с 2022 года аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая
Сюжет
Военная операция на Украине
Аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая, он был закрыт после начала военной операции на Украине в 2022 году. Там провели капитальный ремонт и увеличили пропускную способность пассажирского терминала, сообщили в Росавиации
Аэропорт Элисты
Аэропорт Элисты (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Аэропорт Элиста с 3 мая возобновит обслуживание пассажиров после временного ограничения полетов, сообщили в Росавиации.

«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 МСК. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2023 году в аэропорту был произведен капитальный ремонт пассажирского терминала, в результате чего его пропускная способность увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час. На время закрытия объекту выделяли субсидию в размере 134,6 млн руб. «Вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии», — добавили в Росавиации.

Аэропорт Элиста имеет статус федерального значения, расположен в столице Калмыкии. По итогам 2021 года его пассажиропоток составил 97,5 тыс. человек.

Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. Ограничение на полеты туда были введены 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

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Фото:uacrussia.ru / Global Look Press
Только по итогам 2022 года общая выручка 11 закрытых аэропортов сократилась на 85,1% и составила 3,4 млрд руб. При этом чистый убыток достиг 3,5 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью 9,8 млрд руб. в 2021 году.

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Юлия Овчинникова
Элиста Россия Росавиация Калмыкия
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