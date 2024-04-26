Защита обжаловала арест экс-замминистра обороны
Защита обжаловала арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов (слева)
Сторона защиты обжаловала арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.
«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал он.
Заместитель министра обороны был задержан 23 апреля в своем служебном кабинете. На следующий день суд арестовал его на два месяца, до 23 июня. Ему предъявлены обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
Материал дополняется.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас