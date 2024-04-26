Защита обжаловала арест экс-замминистра обороны

Тимур Иванов (слева) (Фото: Министерство обороны России / Reuters)

Сторона защиты обжаловала арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал он.

Заместитель министра обороны был задержан 23 апреля в своем служебном кабинете. На следующий день суд арестовал его на два месяца, до 23 июня. Ему предъявлены обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

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