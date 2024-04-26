«Дочка» «Газпрома» подала три иска к европейским компаниям

«Газпром экспорт» подал иск к словацкой ZSE, чешской CEZ и австрийской OMV. Сумма исковых требований и их суть неизвестны

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иски «дочки» «Газпрома» — компании «Газпром экспорт» — к ZSE Energia a.s. (Словакия), CEZ, a.s. (Чехия) и OMV Gas Marketing & Trading GmbH (Австрия), следует из данных в картотеке дел. Сумма исковых требований и их суть не сообщается.

Для транзита газа в Европу в 2019 году был заключен договор между «Газпромом» и «Нафтогазом». Он предусматривал поставки через Украину 225 млрд куб. м газа в течение пяти лет. Срок действия документа истекает в декабре 2024 года. Поставки российского газа по «Северному потоку» были полностью остановлены 31 августа 2022 года.

В начале 2023 года чешская CEZ обратилась в суд с требованием взыскать с «Газпром экспорта» почти $45 млн из-за «значительных недопоставок» газа в 2022-м. Словакия, в свою очередь, стала одной из стран, согласившейся на оплату поставок в рублях. Глава Минэкономики страны Рихард Сулик утверждал, что национальные потребители обеспечены газом на отопительный сезон 2022/2023.

В мае 2022 года Оператор ГТС Украины объявил о форс-мажоре с транзитом до трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) России в Европу. Речь шла о прекращении поставок через станции «Сохрановка» и «Новопсков». В «Газпроме» не получили подтверждений обстоятельств «форс-мажора». Позднее Reuters со ссылкой на письмо российского холдинга сообщило, что «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства перед несколькими странами Европы из-за не зависящей от него «чрезвычайной» ситуации.

После начала военной операции на Украине европейские страны резко сократили поставки российского газа и стали искать альтернативные маршруты. Москва в ответ на санкции ввела новую систему оплаты за газ в рублях, однако многие европейские компании отказались выполнять это требование.

По состоянию на 2023 год газ «Газпрома» напрямую поступал из украинской ГТС в Словакию (86,8%), дальше шел в Австрию, а оттуда — в Венгрию и Италию. С рядом из европейских потребителей контракты на поставку заключены до 2040 года, в частности с Веной. Нефтегазовая компания OMV обеспечивает порядка 30% газового рынка Австрии. В Минэнерго страны говорили, что изучают возможность выхода из этого соглашения. Однако, как уточняли в OMV, для отказа от поставок российского газа необходимо подготовить правовую основу.