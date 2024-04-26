Балицкий рассказал о пострадавших при обстреле Токмака

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Четверо ранены при обстреле жилой многоэтажки в Токмаке Запорожской области, еще один человек может находиться под завалами, заявил глава региона Евгений Балицкий.

Минздрав области сообщал о четырех пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По словам Балицкого, в здании полностью разрушены четыре квартиры. «Пострадавшие находятся в медучреждениях с ранениями разной степени тяжести. Предположительно, под завалами может находиться еще один человек», — написал глава региона.

Обломки здания по-прежнему разбирают местные спасатели с помощью коллег из Пензенской области.

Пензенский губернатор Олег Мельниченко ранее отмечал, что после обстрела есть погибшие. Токмак является подшефным региону городом.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщал об обстреле Токмака в 18:37 мск. По его словам, Вооруженные силы Украины обстреливали город из реактивных систем залпового огня, по ракетам работали российские силы противовоздушной обороны.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год — 30,6 тыс. человек, площадь города — около 32 кв. км.

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В них периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Токмак также неоднократно подвергался обстрелам. 13 апреля Рогов сообщил, что город попал под обстрел из реактивных систем залпового огня ВСУ. Жертвами атаки стали 16 человек, еще 28 пострадали.