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Капитальная репатриация
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Капитальная репатриация
Газета № 007 (2731) (1701) 16 янв, 07:33
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Капитальная репатриация
Минфин определился с условиями размещения евробондов
Минфин направил инвесторам документацию по новым евробондам для возвращения капиталов в Россию, рассказали источники РБК. Никаких преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки выпуска бумаг, она не предусматривает
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин разослал потенциальным инвесторам документацию по евробондам для возвращения капитала в Россию. Об этом рассказали источник РБК, знакомый с ходом подготовки к размещению, и собеседник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства.

Источник, близкий к подготовке размещения бумаг, уточнил, что Минфин в конце декабря направил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) документацию, описывающую техническую сторону процесса. «Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты», — добавил собеседник РБК. Пресс-служба НРД не ответила на запрос РБК.

О том, что Минфин при выпуске евробондов будет использовать российскую инфраструктуру (банки-организаторы и НРД), в конце декабря заявил министр финансов Антон Силуанов.

Пресс-служба Минфина не ответила на запрос РБК, отправленный в пятницу, 12 января.

Второй собеседник РБК добавил, что Минфин уже разослал документацию по бондам потенциальным инвесторам. «Никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки, не будет», — указал он. Это не то, на что изначально рассчитывали бизнесмены, сказал источник.

Как объяснял ранее Силуанов, российские предприниматели, согласившиеся на фоне новых американских санкций вернуть в Россию капиталы посредством покупки суверенных евробондов, будут освобождены от уплаты налога «от переоценки бумаг в период покупки и в период погашения» (сейчас российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, обязаны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту выхода из бумаги). «Они не будут платить налоги с разницы в рублевой стоимости бумаг на момент покупки и на момент продажи, как сейчас определено налоговым законодательством», — уточнял министр.

Глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков допускает, что Минфин начал подготовку к размещению. «Формальных препятствий для запуска этой процедуры нет, она анонсирована президентом и прописана в законе. В рамках заявленной суммы $3 млрд Минфин может действовать», — сказал он РБК.

Выпустить облигации, которые позволят россиянам вернуть капиталы из-за рубежа в российскую юрисдикцию на фоне нового раунда американских санкций, в конце декабря поручил президент Владимир Путин. Для инвесторов будет обеспечена анонимность. Как объяснил Минфин, бизнесмены, если не хотят огласки, «могут действовать через российские банки, открыть там валютный счет, и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую, минуя расчетные организации типа Euroclear». Силуанов подчеркивал, что расчеты в долларах внутри России между российским банком и НРД осуществляются «в закольцованном пространстве, не выходя за пределы РФ», а американские банки-корреспонденты в них не участвуют.

Новые санкции не повлияют на сроки выпуска

Минфин не намерен торопиться с выпуском еврооблигаций, пояснял в конце декабря Антон Силуанов. «Выпускать евробонды в январе было бы неправильно, даже если вдруг по факту будут введены новые санкции. Январь не самый лучший месяц для выхода на внешние рынки», — говорил Силуанов.

На конец января — начало февраля в США запланировано завершение работы над докладом, содержащим, в частности, сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против фигурантов доклада.

Одновременно с этим Минфин США подготовит отчет о возможности расширения санкций на российские госбумаги. Этот документ — ключевой, связанный с иностранными инвестициями риск для России в 2018 году, писали Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank. В рамках доклада Минфин США должен оценить «потенциальные эффекты» для российской экономики от распространения санкций на российский суверенный долг. Доклад не означает, что эти санкции будут введены. Но если впоследствии по итогам этого доклада санкции будут расширены, они могут принять форму запрета для американских инвесторов на покупку новых российских гособлигаций (и ОФЗ, и евробондов), следует из закона о санкциях CAATSA.

Нерезидентам принадлежит чуть более $51 млрд российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд), данные на 1 октября 2017 года.

ЦБ ранее сообщил, что в случае введения таких санкций и распродаж ОФЗ «эффект для банковского сектора не будет иметь системного характера». «На историческом горизонте (в том числе в феврале и июне 2017 года) отмечались периоды низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на рынке оставалась стабильной», — подчеркивал регулятор. ЦБ также провел стресс-тесты на случай расширения санкций. Там предположили, что введение ограничений на вложения в ОФЗ приведет к массовой распродаже российских госбумаг резидентами США, что вызовет обесценение бумаг при одновременном росте их доходности. Сейчас доходность еврооблигаций со сроком погашения в 2028 году составляет 4%, следует из данных терминала Bloomberg.

Авторы: Марина Божко, Екатерина Копалкина.
При участии: Антон Фейнберг, Анна Могилевская.
Теги: Минфин , евробонды
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