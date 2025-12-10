Песков: Путин может сам сесть за руль, передвигаясь по городу без кортежа

Песков сообщил, что Путин иногда сам садится за руль без сопровождения

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин передвигается по городу по-разному — как в кортеже, так и за рулем, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Путин признался, что иногда передвигается по Москве «по-тихому», без сопровождения кортежа, и видит проблему с передвижением курьеров на электровелосипедах.

«По-разному», — ответил Песков на вопрос, садится ли глава государства в подобных случаях сам за руль или следует в автомобиле, для которого не перекрывают движение.

Как отметил пресс-секретарь, президент самостоятельно управляет автомобилем на территории своих резиденций. Зарубежные лидеры во время визитов в Россию нередко становятся пассажирами в машине Путина — подобные поездки с президентом проходили как в подмосковной резиденции Ново-Огарево, так и в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, отметил Песков.

В июле 2024 года Путин прокатился за рулем новой Lada Aura в рамках церемонии открытия последнего участка трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург). А в июне того же года президент, находясь в Пхеньяне с визитом, за рулем прокатил председателя КНДР Ким Чен Ына на лимузине Aurus.