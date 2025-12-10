 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Песков сообщил, что Путин иногда сам садится за руль без сопровождения

Песков: Путин может сам сесть за руль, передвигаясь по городу без кортежа
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин передвигается по городу по-разному — как в кортеже, так и за рулем, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Путин признался, что иногда передвигается по Москве «по-тихому», без сопровождения кортежа, и видит проблему с передвижением курьеров на электровелосипедах.

«По-разному», — ответил Песков на вопрос, садится ли глава государства в подобных случаях сам за руль или следует в автомобиле, для которого не перекрывают движение.

Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа
Политика

Как отметил пресс-секретарь, президент самостоятельно управляет автомобилем на территории своих резиденций. Зарубежные лидеры во время визитов в Россию нередко становятся пассажирами в машине Путина — подобные поездки с президентом проходили как в подмосковной резиденции Ново-Огарево, так и в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, отметил Песков.

В июле 2024 года Путин прокатился за рулем новой Lada Aura в рамках церемонии открытия последнего участка трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург). А в июне того же года президент, находясь в Пхеньяне с визитом, за рулем прокатил председателя КНДР Ким Чен Ына на лимузине Aurus.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин водитель Автомобили кортеж
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому» без кортежа
Политика
Путина попросили провести новогоднюю амнистию женщин с детьми и инвалидов
Политика
Путин пообещал созвониться с Сокуровым из-за жалоб на запрет его фильмов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 10:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 10:08
Кучеров вошел в топ-5 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ Спорт, 10:15
Ямаль обошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов Спорт, 10:11
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
NK News узнал, что посол России в КНДР незадолго до смерти ездил в Москву Политика, 10:02
Россиянин в деле. Кто из медалистов выступит на «Олимпиаде на стероидах» Спорт, 10:00
✍🏻 «Диктатор» или «либерал». Пройдите тест и узнайте, какой вы лидер 10:00
Шойгу сообщил, что договор о ядерных ракетах истечет через 100 дней Политика, 09:56
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Цены на серебро впервые в истории превысили $62 за унцию Инвестиции, 09:53
FT узнала, что Paramount может предложить больше для покупки Warner Bros. Бизнес, 09:52
«И», а не «или»: СЕО DoorDash — о балансе работы и личной жизни Образование, 09:43
Москалькова назвала регионы с наименьшей удовлетворенностью медпомощью Общество, 09:42
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 09:31
Посол Франции заявил, что страна открыта для россиян несмотря на санкции
РАДИО
 Политика, 09:30