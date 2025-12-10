 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,9 x 3,9 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,32 x 5,6 2 8,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,25 x 3,4 2 2,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,35 x 3,3 2 3,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,95 x 3,5 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,72 x 3,85 2 4,7 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт
0

Ямаль обошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Ямаль превзошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» стал самым результативным игроком младше 19 лет в истории Лиги чемпионов. Ламин Ямаль сделал 14 результативных действий
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым результативным игроком среди футболистов младше 19 лет в истории Лиги чемпионов.

В домашнем матче против «Айнтрахта» (2:1) Ямаль отметился результативной передачей на французского защитника Жюля Кунде. Теперь в активе игрока семь голов и семь результативных передач. Он обошел по этому показателю игрока «Реала» Килиана Мбаппе (десять голов + три передачи). Всего в текущем сезоне он забил восемь голов и отдал десять ассистов в 17 матчах во всех турнирах.

18-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне 2024/25 он вместе с клубом завоевал чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании. Помимо этого, он также становился чемпионом Испании в 2023 году.

В прошлом году Ямаль в составе сборной Испании стал победителем Евро-2024, где был признан лучшим молодым игроком турнира. Также в октябре 2024 года France Football назвал его лучшим молодым игроком в мире, а в ноябре он получил награду Golden Boy (вручается лучшему молодому игроку Европы).

