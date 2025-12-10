Ямаль обошел Мбаппе и установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» стал самым результативным игроком младше 19 лет в истории Лиги чемпионов. Ламин Ямаль сделал 14 результативных действий

Ламин Ямаль (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым результативным игроком среди футболистов младше 19 лет в истории Лиги чемпионов.

В домашнем матче против «Айнтрахта» (2:1) Ямаль отметился результативной передачей на французского защитника Жюля Кунде. Теперь в активе игрока семь голов и семь результативных передач. Он обошел по этому показателю игрока «Реала» Килиана Мбаппе (десять голов + три передачи). Всего в текущем сезоне он забил восемь голов и отдал десять ассистов в 17 матчах во всех турнирах.

18-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне 2024/25 он вместе с клубом завоевал чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании. Помимо этого, он также становился чемпионом Испании в 2023 году.

В прошлом году Ямаль в составе сборной Испании стал победителем Евро-2024, где был признан лучшим молодым игроком турнира. Также в октябре 2024 года France Football назвал его лучшим молодым игроком в мире, а в ноябре он получил награду Golden Boy (вручается лучшему молодому игроку Европы).