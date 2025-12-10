Никита Кучеров вошел в топ-5 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Кучеров вошел в топ-5 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

Никита Кучеров из «Тампы» отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против «Монреаля». Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей

Никита Кучеров (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Тампы». У победителей голами отметились Брэйден Пойнт (3-я минута), Понтус Хольмберг (7), Кучеров (18), Шарль-Эдуар Д'Астус (23), Даррен Рэддиш (42 и 49). В составе «Монреаля» отличился Оливер Капанен (40), которому ассистировал российский нападающий Иван Демидов.

Всего на счету 32-летнего Кучерова 36 очков (13 шайб + 23 передачи) в текущем сезоне. У другого российского форварда, 20-летнего Демидова, в активе 23 очка (6 + 17), игрок продлил свою результативную серию до четырех игр.

Также Кучеров преодолел отметку в 1030 очков (370+660) в регулярных чемпионатах лиги, проведя 830 матчей. По этому показателю среди россиян он обошел Алексея Ковалева (1029 очков в 1316 играх). Выше Кучерова по результативности располагаются Александр Могильный (1032), Сергей Федоров (1179), Евгений Малкин (1375) и Александр Овечкин (1652).

«Тампа» прервала серию из четырех поражений и сохраняет лидерство в Атлантическом дивизионе с 36 очками после 30 матчей. «Монреаль» занимает четвертое место в дивизионе, имея 33 очка после 29 игр.

В следующем матче «Тампа» 12 декабря сыграет против «Нью-Джерси», «Монреаль» в этот же день на выезде встретится с «Питтсбургом».