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Back to Russia: как Минфин подготовился к возвращению капиталов
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Back to Russia: как Минфин подготовился к возвращению капиталов
Война санкций, 07:33
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Back to Russia: как Минфин подготовился к возвращению капиталов
Минфин направил инвесторам документацию по новым евробондам для возвращения капиталов в Россию, рассказали источники РБК. Никаких преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки выпуска бумаг, она не предусматривает
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин разослал потенциальным инвесторам документацию по евробондам для возвращения капитала в Россию. Об этом рассказали источник РБК, знакомый с ходом подготовки к размещению, и собеседник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства.

Источник, близкий к подготовке размещения бумаг, уточнил, что Минфин в конце декабря направил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) документацию, описывающую техническую сторону процесса. «Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты», — добавил собеседник РБК. Пресс-служба НРД не ответила на запрос РБК.

О том, что Минфин при выпуске евробондов будет использовать российскую инфраструктуру (банки-организаторы и НРД), в конце декабря заявил министр финансов Антон Силуанов.

Пресс-служба Минфина не ответила на запрос РБК, отправленный в пятницу, 12 января.

Второй собеседник РБК добавил, что Минфин уже разослал документацию по бондам потенциальным инвесторам. «Никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки, не будет», — указал он. Это не то, на что изначально рассчитывали бизнесмены, сказал источник.

Как объяснял ранее Силуанов, российские предприниматели, согласившиеся на фоне новых американских санкций вернуть в Россию капиталы через покупку суверенных евробондов, будут освобождены от уплаты налога «от переоценки бумаг в период покупки и в период погашения» (сейчас российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, обязаны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту выхода из бумаги). «Они не будут платить налоги с разницы в рублевой стоимости бумаг на момент покупки и на момент продажи, как сейчас определено налоговым законодательством», — уточнял министр.

Глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков допускает, что Минфин начал работу по размещению. «Формальных препятствий для запуска этой процедуры нет, она анонсирована президентом и прописана в законе. В рамках заявленной суммы в $3 млрд Минфин может действовать», — сказал он РБК. 

Выпустить облигации, которые позволят россиянам вернуть капиталы из-за рубежа в российскую юрисдикцию на фоне нового раунда американских санкций, в конце декабря поручил президент Владимир Путин. Для инвесторов будет обеспечена анонимность. Как объяснял Минфин, бизнесмены, если не хотят огласки, «могут действовать через российские банки, открыть там валютный счет и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую, минуя расчетные организации типа Euroclear». Силуанов подчеркивал, что расчеты в долларах внутри России между российским банком и НРД осуществляются «в закольцованном пространстве, не выходя за пределы РФ», а американские банки-корреспонденты в них не участвуют.

По словам Силуанова, Минфин не намерен торопиться с выпуском еврооблигаций, чтобы успеть выйти до введения новых американских санкций.

На конец января — начало февраля в США запланировано завершение работы над докладом, содержащим, в частности, сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против предпринимателей.

Авторы: Марина Божко, Екатерина Копалкина.
При участии: Антон Фейнберг, Анна Могилевская.
Теги: Минфин , евробонды
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