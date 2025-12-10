NK News узнал, что посол России в КНДР незадолго до смерти ездил в Москву

Александр Мацегора (Фото: Global Look Press )

Российский посол в КНДР Александр Мацегора незадолго до своей смерти проводил официальный визит в Москву, сообщили NK News несколько информированных источников.

Мацегора умер 6 декабря. За несколько недель до кончины, 21 ноября, он отпраздновал свой 70-й день рождения. Мацегора работал послом с 2014 года. С сентября 2011 года он работал в центральном аппарате Министерства иностранных дел России на должности заместителя директора первого департамента Азии.

Александр Мацегора родился в 1955 году. После окончания МГИМО в 1978 году он был направлен в советское торгпредство в КНДР. Впоследствии он участвовал в различных проектах, связанных с сотрудничеством между Советским Союзом и Северной Кореей. В период с 2006 по 2011 год он занимал должность советника-посланника российского посольства в КНДР.

Мацегора владел корейским и английским языками и с 2011 года имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому посольству в Пхеньяне в связи со смертью Мацегоры.