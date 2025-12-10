Шойгу сообщил, что договор о ядерных ракетах истечет через 100 дней

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press )

Россия ожидает от Соединенных Штатов ответа по предложениям президента России Владимира Путина по договору о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок соглашений истекает через 100 дней, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«У нас остается меньше 100 дней до завершения соглашения об СНВ, Стратегических наступательных вооружениях. Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа», — сказал Шойгу журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил надежду, что существующие предложения позволят остановить «разрушительное движение».

22 сентября Путин сообщил, что Россия готова соблюдать Договор об СНВ еще минимум год после того, как его срок истечет.