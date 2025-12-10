 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Шойгу сообщил, что договор о ядерных ракетах истечет через 100 дней

Шойгу: до окончания договора СНВ о ядерных ракетах осталось 100 дней
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press )

Россия ожидает от Соединенных Штатов ответа по предложениям президента России Владимира Путина по договору о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок соглашений истекает через 100 дней, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«У нас остается меньше 100 дней до завершения соглашения об СНВ, Стратегических наступательных вооружениях. Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа», — сказал Шойгу журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил надежду, что существующие предложения позволят остановить «разрушительное движение».

22 сентября Путин сообщил, что Россия готова соблюдать Договор об СНВ еще минимум год после того, как его срок истечет.

Егор Алимов
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
