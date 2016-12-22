Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,36 EUR Нал. 69,75 69,07 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 15494,99 +1518,38 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Силуанов раскрыл схему выпуска бондов для возвращения капитала в Россию
Лента новостей
В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс 00:26, Политика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 23 дек, 23:46, РБК и Porsche В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка в Женеве 23 дек, 23:26, Политика Выкуп для задержанного саудовского принца Аль-Валида оценили в $6 млрд 23 дек, 23:13, Политика Южная Осетия полностью осталась без света из-за ветра и снегопада 23 дек, 21:34, Общество Яценюка задержали для проверки в аэропорту Женевы по запросу России 23 дек, 21:24, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 23 дек, 20:55, Shell и РБК 15-летняя Алина Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию 23 дек, 20:46, Спорт Монархическая партия выдвинула своего лидера Антона Бакова в президенты 23 дек, 20:20, Политика Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном 23 дек, 20:04, Политика UTair объяcнила причину возвращения самолета в аэропорт Внуково 23 дек, 19:47, Общество Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за «Наполи» 23 дек, 19:34, Спорт Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 23 дек, 19:26, РБК и УАЗ В Ставропольском крае завели дело после гибели трех человек в ДТП 23 дек, 19:20, Общество Маккейн назвал поставку Украине ракет Javelin шагом для достижения мира 23 дек, 18:47, Политика Митрохина задержали на акции против застройщиков компании ПИК в Москве 23 дек, 18:46, Политика Во Внуково срочно сел пассажирский Boeing с протекшим баком 23 дек, 18:12, Общество Искусство, вечеринки и сумасшедшие кафе: ультрамодный гид по Сеулу 23 дек, 18:10, РБК, Korean Air и НОТК Кого выдвинули партии в президенты России 23 дек, 18:06, Фотогалерея  Андрея Турчака избрали секретарем генсовета «Единой России» 23 дек, 17:40, Политика В Петербурге «Открытая Россия» провела акцию в поддержку Навального 23 дек, 17:06, Политика «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде 23 дек, 16:56, Спорт Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 23 дек, 16:35, Политика «Единая Россия» обновила состав высшего совета и генсовета партии 23 дек, 16:26, Политика Квест-драйв: как доехать до Шереметьево за 30 минут 23 дек, 16:17, РБК и Porsche В Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома 23 дек, 16:03, Общество Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой 23 дек, 15:40, Политика Кадыров после пропажи аккаунта в Instagram рассказал о чеченской соцсети 23 дек, 15:38, Политика
Силуанов раскрыл схему выпуска бондов для возвращения капитала в Россию
Экономика, 22 дек, 12:14
0
Силуанов раскрыл схему выпуска бондов для возвращения капитала в Россию
Новые евробонды для возвращения капиталов будут выпускать через российскую инфраструктуру, заявил министр финансов Антон Силуанов. Инвесторов, которые захотят вложиться в бумаги, освободят от налогов в связи с валютной переоценкой
Антон Силуанов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Минфин готов увеличить плановый объем выпуска евробондов в 2018 году при условии высокого спроса, это будет сделано за счет сокращения внутренних заимствований, заявил журналистам на съезде «Единой России» министр финансов Антон Силуанов. Сейчас законом о бюджете предусмотрен выпуск евробондов на сумму до $3 млрд (не считая обмена существующих еврооблигаций на новые). Часть из этого объема будет предложена российским инвесторам, заинтересованным в возврате капитала в Россию из-за рубежа.

Для выпуска еврооблигаций, который вчера поручил осуществить президент Владимир Путин, будет задействована российская инфраструктура, пояснил министр. Для российских инвесторов будет предусмотрена льгота — освобождение от уплаты налога на доход от валютной переоценки бумаг на моменты покупки/продажи (погашения), рассказал Силуанов.

«Мы будем выпускать обычные евробонды, будем использовать российскую инфраструктуру — это российские банки-организаторы и НРД (Национальный расчетный депозитарий. — РБК), который будет учитывать все обязательства и [вести] учет этих облигаций. Естественно, как и сейчас, в следующем году будет предоставлено право покупать эти евробонды в том числе российским [инвесторам]», — сказал министр.

Евробонды для возвращения капитала будут «обычным инструментом» — Минфин не хочет ничего менять, подчеркнул Силуанов. Приоритет будет для отечественных инвесторов, хотя часть Минфин собирается продать квалифицированным иностранным инвесторам, пояснил он. При большом спросе объем выпуска будет увеличен (сейчас он составляет максимум $3 млрд). «У нас есть такое право: сокращать внутренние заимствования и увеличивать евробонды. $3 млрд у нас в бюджете предусмотрены, также в бюджете предусмотрено право менять размер, увеличивать одни [выпуски] и уменьшать другие», — сказал Силуанов.

«Мы же последнее время, помните, в основном иностранцев привлекали, наших отсекали практически. Сейчас с учетом того, что есть интерес со стороны наших предпринимателей вложиться в наши бумаги, будем увеличивать долю бумаг, которые будут продаваться нашим инвесторам. Если спрос будет большой, мы будем увеличивать объем. На $1 млрд, может быть, не знаю, сколько это будет», — добавил министр финансов.

Но он отметил, что пока от российских инвесторов не было заявок. Они смогут приобретать облигации через российские банки, а иностранцы — через западную клиринговую систему Euroclear. «Данные российских инвесторов, таким образом, могут не заходить в Euroclear», — подчеркнул Силуанов. Один из инвестбанкиров ранее говорил РБК, что этот механизм и обеспечит анонимность инвесторов для иностранных регуляторов и финансовых посредников.

Без курсового риска

Евробонды поступят в обращение в следующем году, говорил Путин. Как ранее писал Reuters, облигации предназначены для представителей крупного российского бизнеса, обеспокоенных санкциями и желающих создать благоприятные условия для возвращения капитала. В то же время еще в начале декабря замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что в создании новых финансовых инструментов, необходимых для возвращения капиталов в Россию, необходимости нет.

Российские предприниматели, согласившиеся репатриировать капиталы через покупку суверенных евробондов, смогут не заботиться о риске потерь от валютной переоценки этих бумаг. Они будут освобождены от уплаты налога «от переоценки бумаг в период покупки и в период погашения», сказал глава Минфина. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством, уточнил он. «Они не будут платить налоги с разницы в рублевой стоимости бумаг на момент покупки и на момент продажи, как сейчас определено налоговым законодательством», — сказал Силуанов.

Согласно общему порядку, российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, обязаны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту выхода из бумаги (ее продажи на рынке или погашении эмитентом). Например, если бумага куплена за $1 млн при курсе Центробанка 60 руб. за доллар, а продана за тот же $1 млн при курсе 70 руб., то НДФЛ составит 1,3 млн руб. (13% от рублевого дохода от переоценки). Удержать этот налог должен российский брокер как налоговый агент. Доход от переоценки, облагаемый НДФЛ, может возникнуть и в случае укрепления рубля, если выросла цена самих облигаций. Если инвестором является юрлицо, оно должно выплатить налог на прибыль.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , Антон Силуанов , выпуск евробондов
Главное
Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном Политика
Материалы по теме
Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию Финансы
Путин поручил выпустить спецоблигации для возвращения капиталов в Россию Бизнес
Минфин оценил необходимость новых бондов для возвращения денег элит Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.