Силуанов раскрыл схему выпуска бондов для возвращения капитала в Россию

Новые евробонды для возвращения капиталов будут выпускать через российскую инфраструктуру, заявил министр финансов Антон Силуанов. Инвесторов, которые захотят вложиться в бумаги, освободят от налогов в связи с валютной переоценкой

Антон Силуанов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Минфин готов увеличить плановый объем выпуска евробондов в 2018 году при условии высокого спроса, это будет сделано за счет сокращения внутренних заимствований, заявил журналистам на съезде «Единой России» министр финансов Антон Силуанов. Сейчас законом о бюджете предусмотрен выпуск евробондов на сумму до $3 млрд (не считая обмена существующих еврооблигаций на новые). Часть из этого объема будет предложена российским инвесторам, заинтересованным в возврате капитала в Россию из-за рубежа.

Для выпуска еврооблигаций, который вчера поручил осуществить президент Владимир Путин, будет задействована российская инфраструктура, пояснил министр. Для российских инвесторов будет предусмотрена льгота — освобождение от уплаты налога на доход от валютной переоценки бумаг на моменты покупки/продажи (погашения), рассказал Силуанов.

«Мы будем выпускать обычные евробонды, будем использовать российскую инфраструктуру — это российские банки-организаторы и НРД (Национальный расчетный депозитарий. — РБК), который будет учитывать все обязательства и [вести] учет этих облигаций. Естественно, как и сейчас, в следующем году будет предоставлено право покупать эти евробонды в том числе российским [инвесторам]», — сказал министр.

Евробонды для возвращения капитала будут «обычным инструментом» — Минфин не хочет ничего менять, подчеркнул Силуанов. Приоритет будет для отечественных инвесторов, хотя часть Минфин собирается продать квалифицированным иностранным инвесторам, пояснил он. При большом спросе объем выпуска будет увеличен (сейчас он составляет максимум $3 млрд). «У нас есть такое право: сокращать внутренние заимствования и увеличивать евробонды. $3 млрд у нас в бюджете предусмотрены, также в бюджете предусмотрено право менять размер, увеличивать одни [выпуски] и уменьшать другие», — сказал Силуанов.

«Мы же последнее время, помните, в основном иностранцев привлекали, наших отсекали практически. Сейчас с учетом того, что есть интерес со стороны наших предпринимателей вложиться в наши бумаги, будем увеличивать долю бумаг, которые будут продаваться нашим инвесторам. Если спрос будет большой, мы будем увеличивать объем. На $1 млрд, может быть, не знаю, сколько это будет», — добавил министр финансов.

Но он отметил, что пока от российских инвесторов не было заявок. Они смогут приобретать облигации через российские банки, а иностранцы — через западную клиринговую систему Euroclear. «Данные российских инвесторов, таким образом, могут не заходить в Euroclear», — подчеркнул Силуанов. Один из инвестбанкиров ранее говорил РБК, что этот механизм и обеспечит анонимность инвесторов для иностранных регуляторов и финансовых посредников.

Без курсового риска

Евробонды поступят в обращение в следующем году, говорил Путин. Как ранее писал Reuters, облигации предназначены для представителей крупного российского бизнеса, обеспокоенных санкциями и желающих создать благоприятные условия для возвращения капитала. В то же время еще в начале декабря замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что в создании новых финансовых инструментов, необходимых для возвращения капиталов в Россию, необходимости нет.

Российские предприниматели, согласившиеся репатриировать капиталы через покупку суверенных евробондов, смогут не заботиться о риске потерь от валютной переоценки этих бумаг. Они будут освобождены от уплаты налога «от переоценки бумаг в период покупки и в период погашения», сказал глава Минфина. Соответствующий законопроект подготовлен ведомством, уточнил он. «Они не будут платить налоги с разницы в рублевой стоимости бумаг на момент покупки и на момент продажи, как сейчас определено налоговым законодательством», — сказал Силуанов.

Согласно общему порядку, российские физлица, купившие облигации в иностранной валюте, обязаны уплатить налог на доход, который может возникнуть в результате ослабления рубля к моменту выхода из бумаги (ее продажи на рынке или погашении эмитентом). Например, если бумага куплена за $1 млн при курсе Центробанка 60 руб. за доллар, а продана за тот же $1 млн при курсе 70 руб., то НДФЛ составит 1,3 млн руб. (13% от рублевого дохода от переоценки). Удержать этот налог должен российский брокер как налоговый агент. Доход от переоценки, облагаемый НДФЛ, может возникнуть и в случае укрепления рубля, если выросла цена самих облигаций. Если инвестором является юрлицо, оно должно выплатить налог на прибыль.