Южная Корея выразила протест России и КНР после воздушного патрулирования

Российские и китайские самолеты зашли в «опознавательную зону ПВО» Южной Кореи, заявил Сеул. Эта зона не является воздушным пространством республики и не создает правовых обязательств для других государств, подчеркивала Москва

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Минобороны Южной Кореи выразило протесты военным атташе России и Китая из-за кратковременного проникновения их военных самолетов в так называемую зону идентификации противовоздушной обороны республики (KADIZ), передает Yonhap.

9 декабря два китайских военных самолета и семь российских ненадолго вошли в зону KADIZ к юго-востоку от страны, а потом покинули ее, что побудило Южную Корею поднять истребители, отмечает агентство.

«Наши военные будут активно реагировать на действия авиации соседних стран в зоне KADIZ в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении министерства.

В то же время в сообщении Объединенного комитета начальников штабов отмечается, что воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было.

9 декабря российское Минобороны сообщало, что Воздушно-космические силы России и ВВС Китая провели очередное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов», — говорится в сообщении.

Сеул не впервые протестует из-за появления иностранной авиации в зоне KADIZ. Москва подчеркивает, что «опознавательная зона ПВО» не является воздушным пространством Южной Кореи, была установлена в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств. «Все полеты российской авиации в данном районе осуществляются в полном соответствии с существующими международно-правовыми нормами», — сообщали в посольстве России в Южной Корее.