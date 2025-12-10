 Перейти к основному контенту
FT узнала, что Paramount может предложить больше для покупки Warner Bros.

FT: Paramount рассматривает повышение предложения для покупки Warner Bros.
Paramount Global PARA $11,04 -6,04% Купить
Warner Bros. Discovery WBD $28,26 +3,78% Купить
Netflix NFLX $96,71 -0,08% Купить
Фото: Daniel Cole / Reuters
Фото: Daniel Cole / Reuters

Компания Paramount Skydance в частном порядке рассматривает возможность увеличения суммы своего предложения для покупки Warner Bros. Discovery (WBD) для того, чтобы убедить совет директоров компании в перспективах по сравнению с предложением Netflix. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Несколько акционеров WBD ожидают, что Paramount увеличит сумму своего предложения в ближайшие дни. Такой вывод они сделали на основе заявления Paramount в официальных документах о том, что цена в $30 за акцию не является ее «наилучшим и окончательным» предложением, передает FT.

Акционеры WBD должны принять предложение Paramount до 8 января, а совет директоров должен ответить до 22 декабря, пишет FT.

WSJ узнала, что пообещала Paramount ради отмены «мегасделки» Netflix
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

По данным газеты, 9 декабря в Нью-Йорке инвесторы WBD провели встречу с генеральным директором Paramount Skydance Дэвидом Эллисоном. На ней он стремился доказать, что его компания представляет собой более перспективный вариант для контроля над голливудской группой, чем Netflix.

По информации инвесторов и других участников переговоров, Эллисону и его команде удалось убедить ряд акционеров WBD в преимуществах предложения Paramount на сумму $108 млрд по сравнению с предложением Netflix. Paramount претендует на всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телевизионные сети, как CNN и TNT Sports.

Это предложение Paramount выдвинула 8 декабря на фоне подготовки сделки Warner Bros. с Netflix; последняя готова была выкупить кинокорпорацию по цене в $27,75 за акцию. На прошлой неделе Netflix объявил о заключении сделки по покупке киностудии Warner Bros. за $82,7 млрд.

Президент Дональд Трамп сообщил, что намерен участвовать в принятии решения по поводу сделки Netflix и Warner Bros. По его словам, она «может стать проблемой», так как у Netflix очень большая доля рынка.

