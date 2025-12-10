WP узнала план США с нейтральной зоной и корейским сценарием для Украины

Мирные предложения США включают вступление Украины в ЕС в 2027-м и создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения, пишет WP. Обсуждаются также гарантии безопасности от США и корейский сценарий по вопросу территорий

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Несмотря на жесткую переговорную тактику президента США Дональда Трампа, мирное соглашение, которое предусматривает, что Украина будет частью ЕС и суверенным государством, границы которого защищаются международными гарантиями безопасности, становится все ближе, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников.

По словам украинского чиновника, в переговорный пакет входят три документа: мирное соглашение, гарантии безопасности и план восстановления экономики. Президент Финляндии Александр Стубб рассказывал, что обновленный мирный план США состоит из 20 пунктов вместо изначальных 28. 10 декабря Украина вместе с европейскими чиновниками планирует представить пакет поправок.

Как рассказали собеседники Игнатиуса из числа американских и украинских чиновников, на переговорах обсуждаются в том числе следующие предложения:

Вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. Хотя некоторые страны ЕС, главным образом Венгрия, выступают против этого, в администрации Трампа уверены, что смогут преодолеть противодействие Будапешта. Членство Украины в ЕС будет способствовать развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией. В Москве заявляли, что возможное вступление Киева в Евросоюз — суверенное право Украины.

Гарантии безопасности Украины от США по аналогии со статьей НАТО о коллективной безопасности. Киев хочет, чтобы Вашингтон подписал соответствующее соглашение, которое ратифицирует конгресс, а европейские страны подпишут отдельный документ. Американо-украинская рабочая группа изучает, как будут работать детали и как быстро Украина и ее союзники смогут отреагировать на «любое нарушение со стороны России». Одним из компонентов гарантий безопасности является продолжение обмена разведданными. Игнатиус отмечает, что надежность гарантий безопасности от США по аналогии со статьей 5 Устава НАТО несколько подрывается формулировками новой Стратегии нацбезопасности.

«Суверенитет Украины будет защищен от любого российского вето». В рамках этого аспекта обсуждается ограничение численности украинской армии до 800 тыс. военных. Киев выступает против любых конституционных ограничений, однако, подчеркивают собеседники WP, ВСУ могут дополнять такие подразделения, как национальная гвардия или другие вспомогательные силы.

Создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения : от Донбасса до Херсона. За этой демилитаризованной зоной будет еще одна, более глубокая, где будут запрещены тяжелые вооружения. Мониторинг за этой линией будет «пристальным».

: от Донбасса до Херсона. За этой демилитаризованной зоной будет еще одна, более глубокая, где будут запрещены тяжелые вооружения. Мониторинг за этой линией будет «пристальным». «Обмен территориями» является неизбежной частью сделки, но Украина и США все еще спорят о том, как будут проведены границы. Москва настаивает на выводе украинских войск с подконтрольных ВСУ территорий Донбасса, команда Трампа убеждает Украину пойти на уступки сейчас, поскольку, по оценке Вашингтона, большую часть этого региона Киев может потерять в ближайшие полгода. Однако в Киеве заявляют, что не имеют законного права на уступку территорий. Один из обсуждаемых вариантов — корейский сценарий. Киев допускал такую возможность.

Переход Запорожской атомной электростанции под управление США.

Экономическое развитие Украины. Администрация Трампа предложила выделить Украине $100 млрд из замороженных в Европе российских активов в качестве компенсации, но сумма может быть увеличена, пишет Игнатиус. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком о пересмотре его плана создания Фонда развития Украины, который позволил бы привлечь $400 млрд на восстановление страны. В этом процессе также будет участвовать Всемирный банк. По данным WP, Трамп также хочет аналогичных инвестиционных инициатив для России.

Игнатиус пишет, что Трамп «все еще может все испортить», надавив на президента Украины Владимира Зеленского и его европейских союзников так сильно, что они решат продолжать военное противостояние. По его словам, переговоры уже усложняет новая Стратегия нацбезопасности США, в которой отражен отход Вашингтона от обеспечения безопасности в Европе.

«Самая большая ошибка, которую может совершить Трамп, — это настаивать на том, что «сейчас или никогда». Дипломатия так не работает, и хороший бизнес тоже. <...> Трампу следует заключить разумную сделку, которая продлится долго. В противном случае он может остаться ни с чем, и этот жалкий конфликт может перейти в еще более разрушительную фазу», — заключает журналист.

Накануне Financial Times написала, что Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. По данным газеты, американский президент надеется, что заключить соглашение удастся к католическому Рождеству — 25 декабря. Однако, по информации «РБК-Украина», США не ставили Украине четкий дедлайн, а просто хотят получить ответ на мирный план как можно скорее.

Российский президент Владимир Путин подчеркивает, что цели военной операции будут достигнуты и Россия доведет ее до логического завершения. В декабре он отметил, что Донбасс исторически является территорией России. По мнению Путина, земли Донбасса и Новороссии станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем.