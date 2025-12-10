Москалькова назвала регионы с наименьшей удовлетворенностью медпомощью

Москалькова сообщила, что менее всего качеством медицинской помощи довольны в Туве и Томской области. Она предложила использовать опыт Башкирии, создавшей отделения скорой помощи у границ районов

Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Наименьшая удовлетворенность медицинской помощью среди жителей России зафиксирована в Туве и Томской области, рассказала РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. При этом она подчеркнула, что прежде всего это связано с острым дефицитом медработников, «характерным для многих регионов страны».

Говоря о медицинской помощи в труднодоступных и малонаселенных районах, омбудсмен подчеркнула, что по-прежнему актуален вопрос расширения охвата населения профилактическими медосмотрами и диспансеризацией. В таких регионах можно распространить успешные практики, предложила она и привела в пример Башкирию, где были созданы девять межмуниципальных отделений скорой помощи вблизи границ районов республики. Это значительно экономит время и медиков, и пациентов, подчеркнула Москалькова.

«Серьезную озабоченность» вызывает и доступность медицинской помощи в первичном звене, говорит уполномоченный по правам человека. Граждане жалуются на очереди в поликлиниках, проблемы с записью на прием к врачу, лабораторные и диагностические исследования, а также невозможность получить консультации узких специалистов.

РБК направил запросы в минздрав Тувы и департамент здравоохранения Томской области.

В начале декабря ВЦИОМ опубликовал исследование, которое показало, что чуть больше половины россиян недовольны качеством медицинского обслуживания — таких 52%. Тех, кто доволен, — 42%, еще 6% затруднились ответить. Центр сравнил результаты с данными 2006 года и выяснил, что доля недовольных сократилась (в 2006-м их было 57%), а довольных — выросла (с 35%).

Из тех респондентов, кто недоволен качеством медобслуживания, 83% связали это с дефицитом кадров и компетенции медработников. Наиболее часто респонденты говорили о нехватке врачей, их безразличии или хамстве, а также неграмотности. Помимо этого, 70% (вопрос был открытый, можно было выбрать любое число ответов) отметили недоступность медицинских услуг, в том числе невозможность записаться, отсутствие бесплатной медицины, большие очереди, необходимость ехать за помощью в город или областной центр, отсутствие лекарств.

В целом число обращений по теме здравоохранения в 2025 году оказалось меньше, чем в 2024 и 2023 годах, сообщила Татьяна Москалькова. Самая многочисленная группа жалоб связана с оказанием медпомощи, в том числе с ее территориальной доступностью (включая скорую помощь), сложностью записи на прием, несоблюдением сроков оказания помощи. Также граждане поднимали вопросы выдачи направлений на обследование, лечение, реабилитацию в федеральные и региональные медицинские центры, а также на медико-социальную экспертизу, пояснила уполномоченный по правам человека.