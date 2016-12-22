Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,36 EUR Нал. 69,76 69,06 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 15497,00 +1520,39 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию
Лента новостей
В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс 00:26, Политика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 23 дек, 23:46, РБК и Porsche В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка в Женеве 23 дек, 23:26, Политика Выкуп для задержанного саудовского принца Аль-Валида оценили в $6 млрд 23 дек, 23:13, Политика Южная Осетия полностью осталась без света из-за ветра и снегопада 23 дек, 21:34, Общество Яценюка задержали для проверки в аэропорту Женевы по запросу России 23 дек, 21:24, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 23 дек, 20:55, Shell и РБК 15-летняя Алина Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию 23 дек, 20:46, Спорт Монархическая партия выдвинула своего лидера Антона Бакова в президенты 23 дек, 20:20, Политика Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном 23 дек, 20:04, Политика UTair объяcнила причину возвращения самолета в аэропорт Внуково 23 дек, 19:47, Общество Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за «Наполи» 23 дек, 19:34, Спорт Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 23 дек, 19:26, РБК и УАЗ В Ставропольском крае завели дело после гибели трех человек в ДТП 23 дек, 19:20, Общество Маккейн назвал поставку Украине ракет Javelin шагом для достижения мира 23 дек, 18:47, Политика Митрохина задержали на акции против застройщиков компании ПИК в Москве 23 дек, 18:46, Политика Во Внуково срочно сел пассажирский Boeing с протекшим баком 23 дек, 18:12, Общество Искусство, вечеринки и сумасшедшие кафе: ультрамодный гид по Сеулу 23 дек, 18:10, РБК, Korean Air и НОТК Кого выдвинули партии в президенты России 23 дек, 18:06, Фотогалерея  Андрея Турчака избрали секретарем генсовета «Единой России» 23 дек, 17:40, Политика В Петербурге «Открытая Россия» провела акцию в поддержку Навального 23 дек, 17:06, Политика «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде 23 дек, 16:56, Спорт Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 23 дек, 16:35, Политика «Единая Россия» обновила состав высшего совета и генсовета партии 23 дек, 16:26, Политика Квест-драйв: как доехать до Шереметьево за 30 минут 23 дек, 16:17, РБК и Porsche В Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома 23 дек, 16:03, Общество Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой 23 дек, 15:40, Политика Кадыров после пропажи аккаунта в Instagram рассказал о чеченской соцсети 23 дек, 15:38, Политика
Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию
Финансы, 21 дек, 22:54
0
Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию
Владимир Путин поручил начать в 2018 году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов. В условиях санкций главный вопрос — удастся ли обеспечить анонимность этих инвестиций
Владимир Путин и Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В четверг, 21 декабря, на встрече с представителями крупного бизнеса президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ.

«Правительство и Центральный банк этот вопрос проработали, и мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — сказал Путин. «Реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого», — добавил президент.

«В соответствии с поручением президента Минфин проработает вопрос параметров выпуска евробондов, которые смогут приобретать российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию. Мы создадим для них такую возможность в рамках имеющейся программы государственных внешних заимствований без увеличения ее объема», — сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, которые приводит Reuters, это будут еврооблигации, а не ОФЗ.

Как прошла встреча Путина с предпринимателями в Кремле. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Впервые о предложении крупного бизнеса выпустить специальные госбумаги для защиты от расширения американских санкций сообщило 5 декабря агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Как указывало агентство, речь шла о специальных бондах с высокой доходностью и возможностью сохранять анонимность для держателей. Представители крупного бизнеса, обеспокоенные возможным расширением американских санкций, таким образом хотели бы создать для себя благоприятные условия для возвращения капиталов в Россию, писал Reuters.

Однако еще в начале декабря правительство сомневалось, нужен ли новый инструмент. Как ранее сообщал РБК, замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме, заявлял, что сейчас нет необходимости в создании новых финансовых инструментов, чтобы создать российскому бизнесу привлекательные условия для возвращения денег в страну. «С точки зрения меня как человека, отвечающего за развитие финансовых рынков, я считаю, что у нас инструментов много хороших и разных», — указывал Моисеев.

Теперь стало понятно, что специальные евробонды будут выпущены. Зачем они нужны государству и кто будет их покупателями, разбирался РБК.

Bad boys bonds

Новый инструмент — удобный для крупного бизнеса механизм возврата валютной ликвидности в Россию. У еще не выпущенных бумаг уже появился и своеобразный «тикер», шутят банкиры. «Фейкономика начала распространяться на рынки капитала — нас ждет появление Bad boys bonds», — говорит топ-менеджер крупного инвестбанка.

«Бизнесмены держат средства за рубежом в иностранной валюте и не хотят нести валютные риски в случае девальвации рубля из-за угрозы новых санкций, поэтому предложение выглядит логичным, госбумаги просто заменят бизнесменам их депозиты в иностранных банках», — поясняет генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «В том, что 90% швейцарской аллокации на самом деле — это российские деньги, никто не сомневается», — добавил еще один собеседник РБК из числа банкиров.

Инструмент будет востребован среди крупного российского бизнеса, считают участники рынка. «Любой, кто окажется под новыми санкциями США — покупатель этих ОФЗ, — сообщил РБК на условиях анонимности крупный бизнесмен. — Потому что куда он принесет деньги? В Сбербанк? Нужны Сбербанку санкционные клиенты? Да и ставки низкие по валютным вкладам. А ОФЗ гарантирует государство, я бы назвал это покупкой лояльности».

Без Чубайса и Керимова: как посадили бизнесменов на встрече с Путиным
Бизнес

В 2018 году Минфин уполномочен правительством размещать облигации внешнего займа в эквиваленте до $7 млрд, из них $4 млрд — это обмен существующих евробондов на новые. Это значит, что новым инвесторам могут быть предложены бумаги на сумму до $3 млрд. Но источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил РБК, что в рамках механизма возврата капиталов, скорее всего, будут выпущены евробонды на «небольшую» сумму — точно меньше $3 млрд.

Минфин проработает параметры таких евробондов, чтобы их смогли приобрести российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию, сообщил журналистам Силуанов. Бумаги будут выпущены в рамках утвержденной программы внешних заимствований, ее объем ($7 млрд) не надо будет увеличивать, сказал министр.

Государственный интерес

Доклад о возможности расширения санкций на российские госбумаги, который Минфин США должен представить в конгресс к февралю, — это ключевой связанный с иностранными инвестициями риск для России в 2018 году, писали Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank. В рамках этого доклада Минфин США должен оценить «потенциальные эффекты» для российской экономики и западных инвесторов от распространения санкций на российский суверенный долг. Доклад не означает, что эти санкции будут введены. Но если впоследствии по итогам этого доклада санкции будут расширены, они могут принять форму запрета для американских инвесторов на покупку новых российских гособлигаций (и ОФЗ, и евробондов), следует из закона о санкциях CAATSA.

США начнут по всему миру преследовать за помощь россиянам под санкциями
Экономика

Нерезидентам принадлежит чуть более $51 млрд российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд), данные на 1 октября 2017 года. Новый инструмент может стать подстраховкой на случай невозможности России занимать в валюте за рубежом через суверенные евробонды. «Этот инструмент позволяет РФ задействовать капитал, который сейчас находится за периметром страны и является одним из резервов, который можно использовать и безотносительно ухудшения внешнего фона в последние годы», — говорит главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Возврат в Россию таким способом денег олигархов будет иметь не только антисанкционный, но и макроэкономический эффект, указывают эксперты. Это самый простой из всех возможных вариантов защиты от части рисков, которые могут возникнуть в связи с ожидаемой новой волной санкций, говорит Лосев. «Поскольку российский национальный доход долгие годы формировался в основном в экспортных отраслях и накапливался в иностранной валюте, то предложение выпустить бумаги делается для того, чтобы в случае введения самых жестких мер, вплоть до заморозки счетов и финансовых активов российских юридических и физических лиц по иранскому сценарию, перевести как можно больше средств в более безопасную зону и избежать резкого снижения ВВП, обнуления инвестиций и замедления экономической активности», — полагает Лосев.

Вопрос анонимности

Впрочем, правительству и ЦБ еще предстоит подумать над вопросом анонимности покупателей спецбондов — в условиях санкций это, возможно, один из главных вопросов для инвесторов.

«Анонимность будет достигаться, если информация о расчетах по таким бумагам будет проводиться только через Национальный расчетный депозитарий (НРД), без обращения через Euroclear, как в случае с обычными евробондами Минфина. Тогда у иностранных регуляторов не будет информации о держателях этих бумаг», — прокомментировал возможности нового инструмента инвестбанкир на условиях анонимности. По словам еще одного источника РБК, место проведения расчетов по таким бумагам можно предусмотреть в условиях их выпуска.

Аналитики предсказали поддержку ОФЗ Центробанком в случае новых санкций
Финансы

Россия уже умеет размещать еврооблигации без привлечения Euroclear и Clearstream (первые после западных санкций евробонды в мае 2016 года как раз и были выпущены с помощью отечественного центрального депозитария НРД), а Euroclear присоединилась к обслуживанию этих бумаг через два месяца. Впервые Россия использовала схему размещения еврооблигаций, «полностью опирающуюся на национальную инфраструктуру», с гордостью отмечал Минфин.

Однако этого может оказаться недостаточно. «Любая покупка облигаций с расчетами в валюте проводится через корсчета иностранных банков. То есть анонимность здесь не обеспечивается. А если облигации рублевые, но привязаны к курсу доллара или евро, то либо у покупателя, либо у продавца возникают риски курсовой разницы, — предупреждает партнер TertycnyAgabalyan Иван Тертычный. — Наверное, можно создать специальный механизм для того, чтобы обойти эти правила, например, одновременная покупка облигаций за рубли и такой же суммы валюты на бирже. Тогда информация о владельцах облигаций будет неизвестна иностранным регуляторам».

Авторы: Светлана Дементьева, Марина Божко, Анна Михеева, Екатерина Литова, Армен Оганесов, Иван Ткачёв.
Теги: Владимир Путин , Облигации , Минфин , евробонды , ОФЗ
Главное
Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном Политика
Материалы по теме
Минфин оценил необходимость новых бондов для возвращения денег элит Бизнес
Путин поручил выпустить спецоблигации для возвращения капиталов в Россию Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.