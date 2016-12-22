Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию

Владимир Путин поручил начать в 2018 году выпуск специальных еврооблигаций для возврата в страну российских капиталов. В условиях санкций главный вопрос — удастся ли обеспечить анонимность этих инвестиций

Владимир Путин и Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В четверг, 21 декабря, на встрече с представителями крупного бизнеса президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в РФ.

«Правительство и Центральный банк этот вопрос проработали, и мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году», — сказал Путин. «Реализация этого предложения возражений не вызывает ни у кого», — добавил президент.

«В соответствии с поручением президента Минфин проработает вопрос параметров выпуска евробондов, которые смогут приобретать российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию. Мы создадим для них такую возможность в рамках имеющейся программы государственных внешних заимствований без увеличения ее объема», — сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По словам министра, которые приводит Reuters, это будут еврооблигации, а не ОФЗ.

Впервые о предложении крупного бизнеса выпустить специальные госбумаги для защиты от расширения американских санкций сообщило 5 декабря агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Как указывало агентство, речь шла о специальных бондах с высокой доходностью и возможностью сохранять анонимность для держателей. Представители крупного бизнеса, обеспокоенные возможным расширением американских санкций, таким образом хотели бы создать для себя благоприятные условия для возвращения капиталов в Россию, писал Reuters.

Однако еще в начале декабря правительство сомневалось, нужен ли новый инструмент. Как ранее сообщал РБК, замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме, заявлял, что сейчас нет необходимости в создании новых финансовых инструментов, чтобы создать российскому бизнесу привлекательные условия для возвращения денег в страну. «С точки зрения меня как человека, отвечающего за развитие финансовых рынков, я считаю, что у нас инструментов много хороших и разных», — указывал Моисеев.

Теперь стало понятно, что специальные евробонды будут выпущены. Зачем они нужны государству и кто будет их покупателями, разбирался РБК.

Bad boys bonds

Новый инструмент — удобный для крупного бизнеса механизм возврата валютной ликвидности в Россию. У еще не выпущенных бумаг уже появился и своеобразный «тикер», шутят банкиры. «Фейкономика начала распространяться на рынки капитала — нас ждет появление Bad boys bonds», — говорит топ-менеджер крупного инвестбанка.

«Бизнесмены держат средства за рубежом в иностранной валюте и не хотят нести валютные риски в случае девальвации рубля из-за угрозы новых санкций, поэтому предложение выглядит логичным, госбумаги просто заменят бизнесменам их депозиты в иностранных банках», — поясняет генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «В том, что 90% швейцарской аллокации на самом деле — это российские деньги, никто не сомневается», — добавил еще один собеседник РБК из числа банкиров.

Инструмент будет востребован среди крупного российского бизнеса, считают участники рынка. «Любой, кто окажется под новыми санкциями США — покупатель этих ОФЗ, — сообщил РБК на условиях анонимности крупный бизнесмен. — Потому что куда он принесет деньги? В Сбербанк? Нужны Сбербанку санкционные клиенты? Да и ставки низкие по валютным вкладам. А ОФЗ гарантирует государство, я бы назвал это покупкой лояльности».

В 2018 году Минфин уполномочен правительством размещать облигации внешнего займа в эквиваленте до $7 млрд, из них $4 млрд — это обмен существующих евробондов на новые. Это значит, что новым инвесторам могут быть предложены бумаги на сумму до $3 млрд. Но источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил РБК, что в рамках механизма возврата капиталов, скорее всего, будут выпущены евробонды на «небольшую» сумму — точно меньше $3 млрд.

Минфин проработает параметры таких евробондов, чтобы их смогли приобрести российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию, сообщил журналистам Силуанов. Бумаги будут выпущены в рамках утвержденной программы внешних заимствований, ее объем ($7 млрд) не надо будет увеличивать, сказал министр.

Государственный интерес

Доклад о возможности расширения санкций на российские госбумаги, который Минфин США должен представить в конгресс к февралю, — это ключевой связанный с иностранными инвестициями риск для России в 2018 году, писали Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank. В рамках этого доклада Минфин США должен оценить «потенциальные эффекты» для российской экономики и западных инвесторов от распространения санкций на российский суверенный долг. Доклад не означает, что эти санкции будут введены. Но если впоследствии по итогам этого доклада санкции будут расширены, они могут принять форму запрета для американских инвесторов на покупку новых российских гособлигаций (и ОФЗ, и евробондов), следует из закона о санкциях CAATSA.

Нерезидентам принадлежит чуть более $51 млрд российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% ($37,2 млрд), данные на 1 октября 2017 года. Новый инструмент может стать подстраховкой на случай невозможности России занимать в валюте за рубежом через суверенные евробонды. «Этот инструмент позволяет РФ задействовать капитал, который сейчас находится за периметром страны и является одним из резервов, который можно использовать и безотносительно ухудшения внешнего фона в последние годы», — говорит главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Возврат в Россию таким способом денег олигархов будет иметь не только антисанкционный, но и макроэкономический эффект, указывают эксперты. Это самый простой из всех возможных вариантов защиты от части рисков, которые могут возникнуть в связи с ожидаемой новой волной санкций, говорит Лосев. «Поскольку российский национальный доход долгие годы формировался в основном в экспортных отраслях и накапливался в иностранной валюте, то предложение выпустить бумаги делается для того, чтобы в случае введения самых жестких мер, вплоть до заморозки счетов и финансовых активов российских юридических и физических лиц по иранскому сценарию, перевести как можно больше средств в более безопасную зону и избежать резкого снижения ВВП, обнуления инвестиций и замедления экономической активности», — полагает Лосев.

Вопрос анонимности

Впрочем, правительству и ЦБ еще предстоит подумать над вопросом анонимности покупателей спецбондов — в условиях санкций это, возможно, один из главных вопросов для инвесторов.

«Анонимность будет достигаться, если информация о расчетах по таким бумагам будет проводиться только через Национальный расчетный депозитарий (НРД), без обращения через Euroclear, как в случае с обычными евробондами Минфина. Тогда у иностранных регуляторов не будет информации о держателях этих бумаг», — прокомментировал возможности нового инструмента инвестбанкир на условиях анонимности. По словам еще одного источника РБК, место проведения расчетов по таким бумагам можно предусмотреть в условиях их выпуска.

Россия уже умеет размещать еврооблигации без привлечения Euroclear и Clearstream (первые после западных санкций евробонды в мае 2016 года как раз и были выпущены с помощью отечественного центрального депозитария НРД), а Euroclear присоединилась к обслуживанию этих бумаг через два месяца. Впервые Россия использовала схему размещения еврооблигаций, «полностью опирающуюся на национальную инфраструктуру», с гордостью отмечал Минфин.

Однако этого может оказаться недостаточно. «Любая покупка облигаций с расчетами в валюте проводится через корсчета иностранных банков. То есть анонимность здесь не обеспечивается. А если облигации рублевые, но привязаны к курсу доллара или евро, то либо у покупателя, либо у продавца возникают риски курсовой разницы, — предупреждает партнер TertycnyAgabalyan Иван Тертычный. — Наверное, можно создать специальный механизм для того, чтобы обойти эти правила, например, одновременная покупка облигаций за рубли и такой же суммы валюты на бирже. Тогда информация о владельцах облигаций будет неизвестна иностранным регуляторам».