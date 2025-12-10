Посол Франции заявил, что страна открыта для россиян несмотря на санкции

Николя де Ривьер (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Вопреки ограничениям и ужесточению визовой политики после 2022 года, Париж не стремится закрывать въезд для российских граждан, рассказал в интервью Радио и телеканалу РБК посол Франции в России Николя де Ривьер. Он подчеркнул, что Франция продолжает выдавать визы россиянам, хотя количество обращений снизилось из-за транспортных и финансовых сложностей.

«Да, мы сокращаем визы многократные, но двери не закрыты <...>, все равно приехать возможно», — отметил посол.

По словам де Ривьера, в 2024 году Франция выдала россиянам около 150 тыс. виз, а ежегодно во французских вузах обучается до 2 тыс. российских студентов.

Комментируя состояние российско-французских отношений, посол признал, что они «довольно испорчены» из-за конфликта на Украине, но выразил надежду, что самая «нижняя точка» уже достигнута и связи между двумя странами смогут постепенно восстанавливаться. Диппредставитель подчеркнул, что его задача — сохранять и развивать диалог со всеми слоями российского общества.

Де Ривьер обратил внимание, что взаимная симпатия между народами двух стран сохраняется. По его словам, россияне традиционно проявляют глубокий интерес к Франции, а французы — к России, ее культуре и истории.

Посол также отметил, что враждебности к России как к стране в целом или к россиянам в частности во Франции нет, а разногласия касаются исключительно украинского вопроса.

В ноябре в посольстве Франции РБК сообщили, что распространяемые заявления о возможных новых ограничениях на выдачу виз россиянам «безосновательны». Там подчеркнули, что политика Парижа в этой сфере не менялась.

Ранее Politico писало со ссылкой на европейских чиновников, что Евросоюз якобы намерен прекратить выдачу многократных шенгенских виз большинству российских граждан, сохранив исключения лишь для гуманитарных случаев и обладателей гражданства стран ЕС. Издание отмечало, что в 2024 году шенген получили свыше 500 тыс. россиян.

После начала спецоперации въезд в Европу для россиян стал сложнее: ЕС закрыл небо для российских самолетов, отдельные страны ввели собственные визовые ограничения. В 2023 году Еврокомиссия также запретила въезд автомобилей с российскими номерами, приравняв их к товарам под санкциями.