Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,57 EUR Нал. 69,01 68,28 USD Бирж. 57,62 -0,34 EUR Бирж. 68,37 -0,50 USD ЦБ. 57,73 -0,46 EUR ЦБ. 68,54 -0,55 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 15787,03 +1917,03 MOEX 2097,03 -0,38% RTS 1144,97 +0,09% Brent 66,78 +2,68% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Силуанов пообещал спрятать от США расчеты по новым евробондам
Лента новостей
ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого 26 дек, 23:52, Политика Мелания Трамп решила спилить старейшее дерево на территории Белого дома 26 дек, 23:45, Общество С Байконура стартовал «Зенит» с первым ангольским спутником 26 дек, 23:27, Технологии и медиа Генератор идей для подарков 26 дек, 23:26, РБК и ЦУМ Молодежные сборные России и Чехии забросили девять шайб на двоих на ЧМ 26 дек, 23:24, Спорт МИД предупредил россиян о проблемах при пересечении украинской границы 26 дек, 23:04, Политика Песни от улыбки: умер композитор Владимир Шаинский 26 дек, 22:48, Общество  США расширили санкции против Северной Кореи 26 дек, 22:27, Политика Народный кандидат: почему Путин не появился на выдвижении в президенты 26 дек, 22:02, Политика Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 26 дек, 22:01, РБК и Thomson Reuters Следователи рассказали о версиях ДТП с автобусом на Славянском бульваре 26 дек, 21:40, Общество Минобразования ответило на запрос Рашкина о речи школьника в бундестаге 26 дек, 21:37, Общество В Россию запретили ввозить баранов и верблюдов из Швейцарии 26 дек, 21:26, Общество Совладельца лишенного лицензии банка «Клиентский» арестовали 26 дек, 20:59, Общество Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 26 дек, 20:58, Shell и РБК СК не обнаружил криминала в действиях начальников полковника Захарченко 26 дек, 20:49, Общество Боевики сбили самолет сирийских ВВС 26 дек, 20:41, Политика В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании торгового центра 26 дек, 20:28, Общество «МЮ» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Бернли» 26 дек, 20:14, Спорт Цена нефти Brent поднялась до самого высокого с 2015 года уровня 26 дек, 20:14, Экономика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 26 дек, 20:13, РБК и Porsche Импорт мандаринов из Абхазии в Россию упал в два раза из-за клопа 26 дек, 20:13, Экономика Мать планировавшего взрыв в Казанском соборе полгода просила ФСБ о помощи 26 дек, 20:02, Общество Железнодорожники попросили Медведева снизить государственное давление 26 дек, 20:00, Бизнес Группа «Арети» закрыла сделку по покупке 50% в New Stream 26 дек, 19:58, Бизнес Эксперты предупредили об опасности кибератаки на выборы президента России 26 дек, 19:58, Технологии и медиа Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 26 дек, 19:54, РБК и Thomson Reuters «Роснефть» и «Транснефть» заключили договор на транспортировку нефти 26 дек, 19:54, Бизнес
Силуанов пообещал спрятать от США расчеты по новым евробондам
Экономика, 26 дек, 14:00
0
Силуанов пообещал спрятать от США расчеты по новым евробондам
Минфин не будет спешить с выпуском новых евробондов для российских бизнесменов, желающих вернуть капиталы на родину, сообщил министр Антон Силуанов. Валютные расчеты россиян по этим бумагам будут невидимы для США
Антон Силуанов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Если Минфин в следующем году выпустит еврооблигации, в которые вложатся российские бизнесмены, заинтересованные в возвращении капиталов на родину, анонимность таких инвесторов для западной финансовой системы будет обеспечена за счет российских банков и отечественного центрального депозитария, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Если наши бизнесмены не хотят огласки движения своих денежных средств, они могут действовать через российские банки, открыть там валютный счет, и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием (НРД) напрямую, минуя расчетные организации типа Euroclear», — сказал министр. Все расчеты в долларах внутри России между российским банком и НРД осуществляются «в закольцованном пространстве, не выходя за пределы РФ», американские банки-корреспонденты не участвуют в таких расчетах, пояснил Силуанов.

Деньги на родину: что пообещали власти богатым россиянам
Экономика

Например, если Минфин выплачивает валютный купон по евробондам российскому держателю через российский банк-агент, выплаты осуществляются только через НРД, и тот не раскрывает детали операции и никому не передает эту информацию, следует из слов министра.

В норме долларовые платежи даже внутри России между российскими коммерческими банками проходят через корреспондентские счета в США. Есть прецеденты, когда такие внутрироссийские переводы блокировались из-за санкций на стороне американской финансовой системы.

Силуанов сказал, что новые евробонды, скорее всего, будут номинированы в долларах, но возможен и вариант с евро, если это будет предпочтительнее.

Ранее Минфин признавал риски блокировки долларовых платежей по российским евробондам. В последних выпусках еврооблигаций, осуществлявшихся на фоне санкций, Россия включала особое условие, по которому предусматривается возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах — фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. «На платежи по облигациям могут повлиять геополитические события, и если платеж в долларах станет невозможен, предусмотрены выплаты в альтернативных валютах», — говорится в документации по выпускам после мая 2016 года.

Без спешки и суеты

Силуанов отметил, что Минфин «не планирует никакой суеты» в связи с выпуском евробондов, не собирается оглядываться на готовящийся доклад Минфина США, подразумевающий санкционные риски для российского суверенного долга. Этот доклад о возможности расширения санкций на российские госбумаги будет представлен в конгресс США к февралю 2018 года. Bank of America и Deutsche Bank называли его ключевым риском для иностранных инвестиций в российские бумаги.

«Мы сможем пройти и без евробондов следующий год, сможем пройти с евробондами, которые могут купить наши заинтересованные российские бизнесмены, которые хотят вывести оттуда [из-за рубежа] деньги. Мы так​же заинтересованы в том, чтобы пришли иностранные участники, как и в этом, как и в прошлом году», — заявил Силуанов.

«Выпускать евробонды в январе было бы неправильно, даже если вдруг по факту будут введены новые санкции. Январь не самый лучший месяц для выхода на внешние рынки», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос РБК о сроках возможного размещения.

Министр повторил, что, по оценкам Минфина, заинтересованные российские резиденты могут купить от $1 млрд до $3 млрд выпуска еврооблигаций, но отказался называть возможных конкретных инвесторов. «Было обращение отдельных наших предпринимателей создать финансовый инструмент, который выражался бы в иностранной валюте, в который можно было бы перевести свои активы из западных юрисдикций», — сказал Силуанов. Условия по бумагам (доходность, купон, сроки) будут рыночными, указал министр, хотя российским инвесторам будет предоставлена льгота в виде освобождения от налога на доход от валютной переоценки бумаг.

Силуанов также подтвердил, что изначально рассматривался вариант не с евробондами, а с внутренними ОФЗ, номинированными в долларах. Но от варианта валютных ОФЗ было решено отказаться, поскольку «внутренние бумаги, привязанные к иностранным валютам, применяются странами, которые не имеют возможности выйти на внешние рынки и которые имеют невысокие рейтинги», это ухудшило бы качество выпускаемых Россией госбумаг.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: депозитарий , Антон Силуанов , евробонды , валютные расчеты
Главное
ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого Политика
Материалы по теме
Евробонды на черный день: как власти решили вернуть капиталы в Россию Финансы
Открытая «Россия»: зачем Минфин выкупил треть евробондов-2030 Финансы
Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.