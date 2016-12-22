Силуанов пообещал спрятать от США расчеты по новым евробондам

Минфин не будет спешить с выпуском новых евробондов для российских бизнесменов, желающих вернуть капиталы на родину, сообщил министр Антон Силуанов. Валютные расчеты россиян по этим бумагам будут невидимы для США

Антон Силуанов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Если Минфин в следующем году выпустит еврооблигации, в которые вложатся российские бизнесмены, заинтересованные в возвращении капиталов на родину, анонимность таких инвесторов для западной финансовой системы будет обеспечена за счет российских банков и отечественного центрального депозитария, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Если наши бизнесмены не хотят огласки движения своих денежных средств, они могут действовать через российские банки, открыть там валютный счет, и российский банк будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием (НРД) напрямую, минуя расчетные организации типа Euroclear», — сказал министр. Все расчеты в долларах внутри России между российским банком и НРД осуществляются «в закольцованном пространстве, не выходя за пределы РФ», американские банки-корреспонденты не участвуют в таких расчетах, пояснил Силуанов.

Например, если Минфин выплачивает валютный купон по евробондам российскому держателю через российский банк-агент, выплаты осуществляются только через НРД, и тот не раскрывает детали операции и никому не передает эту информацию, следует из слов министра.

В норме долларовые платежи даже внутри России между российскими коммерческими банками проходят через корреспондентские счета в США. Есть прецеденты, когда такие внутрироссийские переводы блокировались из-за санкций на стороне американской финансовой системы.

Силуанов сказал, что новые евробонды, скорее всего, будут номинированы в долларах, но возможен и вариант с евро, если это будет предпочтительнее.

Ранее Минфин признавал риски блокировки долларовых платежей по российским евробондам. В последних выпусках еврооблигаций, осуществлявшихся на фоне санкций, Россия включала особое условие, по которому предусматривается возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах — фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. «На платежи по облигациям могут повлиять геополитические события, и если платеж в долларах станет невозможен, предусмотрены выплаты в альтернативных валютах», — говорится в документации по выпускам после мая 2016 года.

Без спешки и суеты

Силуанов отметил, что Минфин «не планирует никакой суеты» в связи с выпуском евробондов, не собирается оглядываться на готовящийся доклад Минфина США, подразумевающий санкционные риски для российского суверенного долга. Этот доклад о возможности расширения санкций на российские госбумаги будет представлен в конгресс США к февралю 2018 года. Bank of America и Deutsche Bank называли его ключевым риском для иностранных инвестиций в российские бумаги.

«Мы сможем пройти и без евробондов следующий год, сможем пройти с евробондами, которые могут купить наши заинтересованные российские бизнесмены, которые хотят вывести оттуда [из-за рубежа] деньги. Мы так​же заинтересованы в том, чтобы пришли иностранные участники, как и в этом, как и в прошлом году», — заявил Силуанов.

«Выпускать евробонды в январе было бы неправильно, даже если вдруг по факту будут введены новые санкции. Январь не самый лучший месяц для выхода на внешние рынки», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос РБК о сроках возможного размещения.

Министр повторил, что, по оценкам Минфина, заинтересованные российские резиденты могут купить от $1 млрд до $3 млрд выпуска еврооблигаций, но отказался называть возможных конкретных инвесторов. «Было обращение отдельных наших предпринимателей создать финансовый инструмент, который выражался бы в иностранной валюте, в который можно было бы перевести свои активы из западных юрисдикций», — сказал Силуанов. Условия по бумагам (доходность, купон, сроки) будут рыночными, указал министр, хотя российским инвесторам будет предоставлена льгота в виде освобождения от налога на доход от валютной переоценки бумаг.

Силуанов также подтвердил, что изначально рассматривался вариант не с евробондами, а с внутренними ОФЗ, номинированными в долларах. Но от варианта валютных ОФЗ было решено отказаться, поскольку «внутренние бумаги, привязанные к иностранным валютам, применяются странами, которые не имеют возможности выйти на внешние рынки и которые имеют невысокие рейтинги», это ухудшило бы качество выпускаемых Россией госбумаг.