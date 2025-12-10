Россиянин в деле. Кто из медалистов выступит на «Олимпиаде на стероидах»

Российский участник Игр-2024 Евгений Сомов заявился на «Олимпиаду на стероидах» (Enhanced Games). Кто из медалистов Олимпийских игр и ЧМ выступит на этом турнире — в материале «РБК Спорт»

Евгений Сомов (Фото: Eakin Howard / Getty Images)

Пловец российской команды на Играх в Париже 2024 года Евгений Сомов вошел в число участников «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Организаторы сообщили, что подписали контракты с семью новыми спортсменами, среди которых помимо Сомова пловцы из Польши, Колумбии, Бразилии и Ирландии, участвовавшие в нескольких Олимпиадах бегун из Либерии Эмманюэль Матади и штангистка Беатрис Пирон из Доминиканской Республики.

Сомов в 2024 году стал единственным российским пловцом, получившим нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Он не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем и в финал на 100 м брассом. В 2017 году он стал чемпионом мира (в комбинированной эстафете 4х100 м) и Европы (200 м брассом) среди юниоров.

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) на следующий день после объявления об участии дистанцировалась от пловца, отметив, что не поддерживает каких-либо контактов с Евгением Сомовым.

«Спортсмен уже более трех лет не принимает участие в соревнованиях на территории России, — говорится в заявлении федерации. — Согласно документу World Aquatics, Евгений не сможет продолжить профессиональную деятельность и заниматься плаванием. Это решение подтверждает приверженность мирового спортивного сообщества единым стандартам, которые также строго соблюдаются ФВВСР».

«Олимпийские игры на стероидах» (Enhanced Games), где спортсменам будет разрешено принимать допинг, состоятся в Лас-Вегасе в мае 2026 года. Cоревнования пройдут по легкой и тяжелой атлетике и плаванию.

На данный момент известны имена десяти спортсменов, которые выступят на турнире. Больше всего представителей водных видов спорта (восемь спортсменов), а также по одному человеку в легкой и тяжелой атлетике.

Главная мотивация для участников — это рекордные для их видов призовые. В частности, медалистам выплатят не менее $250 тыс., а рекордсменам при победе — порядка $1 млн. К примеру, общий призовой фонд чемпионата мира по водным видам, где разыгрывались 32 комплекта медалей в пяти видах, составлял $2,73 млн, а победители получили $20 тыс.

«Мне надобилось бы 13 лет побед на чемпионатах мира, чтобы заработать столько же, сколько за выступление на Enhanced Games», — отметил двукратный чемпион мира по плаванию британец Бен Прауд в разговоре с Би-би-си.

Целью турнира является создание альтернативы традиционным Олимпийским играм. Только тут спортсмены смогут свободно использовать различные вещества и технологии для улучшения своих результатов. Проект был анонсирован австралийским предпринимателем Аароном Д’Соузой в 2023 году и получил поддержку от миллиардера и сооснователя PayPal Питера Тиля (Forbes оценивает его состояние в $6,2 млрд).

Среди стран больше всего представителей США (3), также более одного представителя у Ирландии (2).

Что международные федерации говорили об «Олимпиаде на стероидах»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри называла «Олимпиаду на стероидах» аморальной, а РУСАДА выражало «глубокую обеспокоенность» из-за планов провести эти соревнования.

Президент World Athletics Себастьян Коу назвал идеи организаторов Enhanced Games «полной чушью». Тем не менее некоторые легкоатлеты также примут участие в турнире.

«Могу сказать только одно: если кто‑то настолько глуп, что думает, что может принять в этом участие, при этом придерживаясь философии нашего вида спорта, они должны быть дисквалифицированы пожизненно. Но иногда происходит что‑то безумное», — заявил Коу в феврале 2024 года.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ранее в этом году приняла правило, позволяющее отстранять спортсменов за участие в турнирах, где может использоваться допинг. Федерация плавания США (USA Swimming) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также это поддержали.

После этого, в августе 2025 года, организаторы Enhanced Games подали антимонопольный иск на $800 млн к World Aquatics, USA Swimming и WADA. Президент Enhanced Games Арон Д’Соуза заявил, что «кампания» против соревнований мешает заключать контракты со спортсменами.

В иске говорится, что на турнирах World Aquatics в 2024 году призовой фонд составил $7,1 млн для 319 пловцов, в то время как Enhanced Games может предложить потенциальный призовой фонд в размере $7,5 млн за один соревновательный день.

Кто из медалистов выступит на «Олимпиаде на стероидах»

Легкая и тяжелая атлетика

Чемпион мира 2022 года на дистанции 100 м Фред Керли заявил, что хочет превзойти рекорд Усэйна Болта на турнире без допинг-контроля.

В случае установления мировых рекордов спортсмены могут заработать от $250 тыс. до $1 млн.

«Я с нетерпением жду новой главы в своей жизни и участия в Enhanced Games. Мировой рекорд всегда был главной целью моей карьеры. Сейчас мне предоставлена возможность отдать всю энергию на то, чтобы расширить свои границы и стать самым быстрым человеком в истории», — сказал бронзовый призер Олимпиады-2024 на стометровке.

Чемпион Панамериканских игр 2019 года Уэсли Киттс тоже вошел в число участников «Олимпиады на стероидах». При этом американский тяжелоатлет уже попадался на допинге. В июле 2024 года Киттс был дисквалифицирован на месяц за нарушение антидопинговых правил, из-за чего не смог выступить на Олимпиаде в Париже. В апреле того же года на Кубке мира в Таиланде он сдал положительную допинг-пробу на стимулятор метилгексанамин, запрещенный в соревновательный период.

Водные виды спорта

Призер чемпионата мира по плаванию Мариус Куш примет участие в «Играх на стероидах». 32-летний немец является бронзовым призером ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде и чемпионом Европы на дистанции 100 м баттерфляем, участником Олимпийских игр в составе сборной Германии.

«Присоединиться к Enhanced Games — это шанс довести себя до предела и посоревноваться с некоторыми из лучших спортсменов в мире за беспрецедентную сумму», — сказал Куш в заявлении, опубликованном Enhanced Games. «Событие в следующем году будет невероятным соревнованием, и я действительно рад быть частью этого».

Двукратный чемпион мира по плаванию британец Бен Прауд также согласился принять участие в турнире, поскольку в спорте «достиг всего, чего мог», а Enhanced Games дает ему «новую возможность».

По мнению Прауда, «допинговая Олимпиада» не подрывает принципы чистого спорта. «Я считаю, что они открывают потенциальные возможности для достижения успеха совершенно иным образом», — отметил серебряный призер Олимпийских игр (2024).

Пловец назвал проблему допинга в спорте «игрой в кошки-мышки». Он отметил, что «всегда найдутся те, кто разработает новые методики, или те, кому все сойдет с рук».

«Допинг совершенно недопустим в чистом спорте. У меня нет на это времени. И тот факт, что такое нарушение правил по-прежнему случается, является проблемой. У антидопинговых агентств просто нет возможности полностью гарантировать, что все чисты и находятся в равных условиях, и для меня это всегда было главным разочарованием», — сказал Прауд.

В Федерации водных видов спорта Великобритании позже заявили, что «крайне разочарованы» решением Прауда.

Чемпионка мира 2013 года на длинной воде в составе двух эстафет 4х10 Меган Романо также выступит на турнире. На данный момент американская пловчиха является единственной женщиной, которая будет на «допинговой Олимпиаде».

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы Кристиан Голомеев — греческий пловец болгарского происхождения. Рекордсмен Греции на дистанциях вольным стилем (50 и 100 м) и баттерфляем (50 и 25 м) станет участником «Олимпиады на стероидах».

Трехкратный олимпийский призер по плаванию Джеймс Магнуссен заявил в феврале 2024 года, что он намерен возобновить спортивную карьеру, чтобы побить мировой рекорд на 50 м вольным стилем. В случае успеха Аарон Д'Соуза пообещал приз в размере $1,5 млн.

Украинский пловец Андрей Говоров — рекордсмен мира на дистанции 50 м баттерфляем. Призер чемпионатов мира и Европы является одним из участников «Олимпиады на стероидах».