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Индийский резидент Comedy Club
Газета № 207 (2704) (3011) Технологии и медиа, 29 ноя, 17:16
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Индийский резидент Comedy Club
У поставщиков контента для телеканалов «Газпром-Медиа» сменился владелец
Гражданин Индии Ракеш Кумар Гай стал совладельцем ключевых поставщиков контента для телеканалов «Газпром-Медиа». Ранее долями в продакшен-компаниях владели структуры бизнесмена Александра Карманова
Фото: Сергей Беляков / PhotoExpress

В конце сентября владельцем зарегистрированной в Сингапуре Solaris Promo Production Pte Ltd стал гражданин Индии Ракеш Кумар Гай (Rakesh Kumar Ghai), свидетельствуют данные сингапурского реестра компаний. Ранее владельцами сингапурской Solaris Promo Production, чья деятельность связана с «медиапроизводством и телевизионными правами», были российские ООО «Солярис Промо Продакшн» и ООО «Евразийский трубопроводный консорциум».

«Солярис Промо Продакшн» — крупнейший поставщик контента канала ТНТ. Компания, в частности, производит реалити-шоу «Дом-2». Основной владелец Евразийского трубопроводного консорциума и, соответственно, «Соляриса» — предприниматель Александр Карманов. В 2015 году «Солярис Промо Продакшн» произвела, по подсчетам исследовательской компании KVG Research, 930 часов премьерного контента, что сделало ее крупнейшей продюсерской студией страны (данные за 2016 год не раскрывались).

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После появления у сингапурской Solaris Promo Production нового владельца изменилась и структура собственников другого крупного поставщика контента — входящего в «Газпром-Медиа» «Комеди Клаб Продакшн». Ранее структуре, связанной с Александром Кармановым, принадлежало 25,01% кипрской Comedy Club Holdings (Cyprus) Ltd, головной компании для российского ООО «Комеди Клаб Продакшн» (74,99% — у «Газпром-Медиа»).

Но с ноября 2017-го 25,01% Comedy Club Holdings (Cyprus) Ltd перешло к кипрской TCT Production Ltd, которая была учреждена этим летом также зарегистрированной на Кипре TCT Universal Ltd, свидетельствует информация из реестра этой страны. В TCT Universal Ltd сейчас 50% принадлежит сейшельской Gintare Commerce Ltd (ее бенефициары не раскрываются), другие 50% — сингапурской Solaris Promo Production, собственник которой сейчас — Ракеш Кумар Гай.

Таким образом, гражданину Индии сейчас косвенно принадлежит 12,5% российского «Комеди Клаб Продакшн». В рейтинге KVG Research по итогам 2015 года этот производитель контента занимал девятое место с 262 премьерными часами.

TCT Production Ltd и, соответственно, Ракеш Кумар Гай связаны и с одной из структур продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW), ключевого поставщика контента для канала СТС, входящего в конкурирующий с «Газпром-Медиа» холдинг «СТС Медиа». Для СТС команда YBW создавала такие сериалы и передачи, как «Кухня», «Отель «Элеон», «Ивановы-Ивановы», «Даешь молодежь», «Шесть кадров». По итогам 2015 года YBW произвела для каналов «СТС Медиа» 95 часов премьерного контента (20-е место в рейтинге KVG Research).

Как уже сообщал РБК, в конце сентября в связанном с владельцами YBW ООО «Старт Медиа» 26% получила сингапурская Solaris Promo Production. В середине ноября 2017-го эти 26% перешли к TCT Production Ltd.

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Таким образом, в результате серии сделок на уровне головных компаний Ракеш Кумар Гай заменил структуры Александра Карманова в капитале нескольких крупных производителей телеконтента.

Кипрская TCT Production Ltd будет участвовать в производстве контента и для нового телеканала «романтических комедий» «Супер», который «Газпром-Медиа» запускает с января 2018 года. По итогам прошедшей в среду презентации «Супера» для рекламодателей «Газпром-Медиа» объявил о том, что созданием премьерного контента для нового вещателя займется ООО «ТСТ Продакшн». Оно, как утверждает холдинг, на 100% принадлежит «Газпром-Медиа».

Но одноименное ООО было учреждено в октябре 2017 года кипрской TCT Production Ltd. Других компаний с таким названием РБК в ЕГРЮЛ не обнаружил.

Александр Карманов не ответил на вопросы РБК. Представители «Газпром-Медиа» и YBW отказались от комментариев.

В открытых источниках информация о 54-летнем Ракеше Кумаре Гае минимальна. Человек с таким же именем фигурирует в «панамском досье» как владелец учрежденной на Британских Виргинских Островах SKLS Company Ltd.

Связаться с Ракешем Кумаром Гаем в среду не удалось. Адрес его электронной почты, указанной в корпоративном реестре, не работает.

Что «Газпром-Медиа» рассказал про телеканал «Супер»

Новый вещатель начнет работу 1 января 2018 года, его целевой аудиторией, как и других развлекательных телеканалов «Газпром-Медиа» (ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4 и «2х2»), будут зрители 14–44 лет.

Авторами идеи и продюсерами «Супера» стала команда Yellow, Black and White, заявил на презентации гендиректор субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» Артур Джанибекян. Уже созданная библиотека YBW не будет задействована на «Супере», заверил генпродюсер YBW Виталий Шляппо. По его словам, с лета этого года команда YBW занималась производством контента для нового канала «Газпром-Медиа». «Больше на ТВ мы ни с кем не работаем», — уточнил РБК другой генпродюсер YBW, Эдуард Илоян, добавив, что все обязательства по производству ранее запущенных проектов будут выполнены до конца года.

Учредителем телеканала «Супер» выступает принадлежащее «Газпром-Медиа» ООО «Парнас Медиа», следует из реестра Роскомнадзора. На это же юрлицо оформлена и вещательная лицензия канала.

Авторы: Сергей Соболев, Галина Казакулова, Мария Истомина.
Теги: телевидение , Индия , Comedy Club , «Дом-2»
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