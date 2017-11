Индийский резидент Comedy Club

У поставщиков контента для телеканалов «Газпром-Медиа» сменился владелец

Гражданин Индии Ракеш Кумар Гай стал совладельцем ключевых поставщиков контента для телеканалов «Газпром-Медиа». Ранее долями в продакшен-компаниях владели структуры бизнесмена Александра Карманова

Фото: Сергей Беляков / PhotoExpress

В конце сентября владельцем зарегистрированной в Сингапуре Solaris Promo Production Pte Ltd стал гражданин Индии Ракеш Кумар Гай (Rakesh Kumar Ghai), свидетельствуют данные сингапурского реестра компаний. Ранее владельцами сингапурской Solaris Promo Production, чья деятельность связана с «медиапроизводством и телевизионными правами», были российские ООО «Солярис Промо Продакшн» и ООО «Евразийский трубопроводный консорциум».

«Солярис Промо Продакшн» — крупнейший поставщик контента канала ТНТ. Компания, в частности, производит реалити-шоу «Дом-2». Основной владелец Евразийского трубопроводного консорциума и, соответственно, «Соляриса» — предприниматель Александр Карманов. В 2015 году «Солярис Промо Продакшн» произвела, по подсчетам исследовательской компании KVG Research, 930 часов премьерного контента, что сделало ее крупнейшей продюсерской студией страны (данные за 2016 год не раскрывались).

После появления у сингапурской Solaris Promo Production нового владельца изменилась и структура собственников другого крупного поставщика контента — входящего в «Газпром-Медиа» «Комеди Клаб Продакшн». Ранее структуре, связанной с Александром Кармановым, принадлежало 25,01% кипрской Comedy Club Holdings (Cyprus) Ltd, головной компании для российского ООО «Комеди Клаб Продакшн» (74,99% — у «Газпром-Медиа»).

Но с ноября 2017-го 25,01% Comedy Club Holdings (Cyprus) Ltd перешло к кипрской TCT Production Ltd, которая была учреждена этим летом также зарегистрированной на Кипре TCT Universal Ltd, свидетельствует информация из реестра этой страны. В TCT Universal Ltd сейчас 50% принадлежит сейшельской Gintare Commerce Ltd (ее бенефициары не раскрываются), другие 50% — сингапурской Solaris Promo Production, собственник которой сейчас — Ракеш Кумар Гай.

Таким образом, гражданину Индии сейчас косвенно принадлежит 12,5% российского «Комеди Клаб Продакшн». В рейтинге KVG Research по итогам 2015 года этот производитель контента занимал девятое место с 262 премьерными часами.

TCT Production Ltd и, соответственно, Ракеш Кумар Гай связаны и с одной из структур продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW), ключевого поставщика контента для канала СТС, входящего в конкурирующий с «Газпром-Медиа» холдинг «СТС Медиа». Для СТС команда YBW создавала такие сериалы и передачи, как «Кухня», «Отель «Элеон», «Ивановы-Ивановы», «Даешь молодежь», «Шесть кадров». По итогам 2015 года YBW произвела для каналов «СТС Медиа» 95 часов премьерного контента (20-е место в рейтинге KVG Research).

Как уже сообщал РБК, в конце сентября в связанном с владельцами YBW ООО «Старт Медиа» 26% получила сингапурская Solaris Promo Production. В середине ноября 2017-го эти 26% перешли к TCT Production Ltd.

Таким образом, в результате серии сделок на уровне головных компаний Ракеш Кумар Гай заменил структуры Александра Карманова в капитале нескольких крупных производителей телеконтента.

Кипрская TCT Production Ltd будет участвовать в производстве контента и для нового телеканала «романтических комедий» «Супер», который «Газпром-Медиа» запускает с января 2018 года. По итогам прошедшей в среду презентации «Супера» для рекламодателей «Газпром-Медиа» объявил о том, что созданием премьерного контента для нового вещателя займется ООО «ТСТ Продакшн». Оно, как утверждает холдинг, на 100% принадлежит «Газпром-Медиа».

Но одноименное ООО было учреждено в октябре 2017 года кипрской TCT Production Ltd. Других компаний с таким названием РБК в ЕГРЮЛ не обнаружил.

Александр Карманов не ответил на вопросы РБК. Представители «Газпром-Медиа» и YBW отказались от комментариев.

В открытых источниках информация о 54-летнем Ракеше Кумаре Гае минимальна. Человек с таким же именем фигурирует в «панамском досье» как владелец учрежденной на Британских Виргинских Островах SKLS Company Ltd.

Связаться с Ракешем Кумаром Гаем в среду не удалось. Адрес его электронной почты, указанной в корпоративном реестре, не работает.