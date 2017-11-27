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Русская медная помощь
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Русская медная помощь
Газета № 204 (2701) (2711) Бизнес, 24 ноя, 08:00
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Русская медная помощь
Владелец РМК Игорь Алтушкин планирует инвестировать в сербские месторождения
Российский миллиардер Игорь Алтушкин предложил Министерству горнодобывающей промышленности Сербии продать ему медную госкомпанию RTB Bor или создать совместное предприятие с Русской медной компанией
Игорь Алтушкин (Фото: Сергей Быховец / «Коммерсантъ»)

Основной владелец и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин (занимает 47-е место в списке Forbes с оценкой состояния $2 млрд) предложил Сербии продать контроль в местной медной компании RTB Bor или создать с ней совместное предприятие, сообщил РБК представитель РМК.

«Интерес к компании вызван в первую очередь тем, что предприятие имеет достаточно развитую инфраструктуру, возможности для расширения и модернизации производства и находится в самом центре Европы — третьего региона в мире по потреблению меди», — говорится в сообщении пресс-службы Русской медной компании, поступившем в РБК. По словам представителя РМК, в письме, направленном в Министерство горнодобывающей промышленности Сербии, российская компания выражает заинтересованность в проведении переговоров с сербской стороной и подтверждает готовность принять сербскую делегацию в России.

Представитель RTB Bor подтвердил РБК получение письма от Русской медной компании, в котором она предлагает инвестировать в развитие медного производства в партнерстве с правительством Сербии. «В письме заявляется лишь намерение РМК развивать сотрудничество с Сербией, без уточнения объема инвестиций», — сообщили в RTB Bor. Формализация сотрудничества ожидается после проведения ряда встреч РМК с делегацией правительства Сербии и техническими экспертами RTB Bor.

РМК рассматривает различные варианты возможного сотрудничества с RTB Bor — от выкупа компании до создания сов​местного предприятия с участием сербского государства на базе активов RTB Bor, сообщил представитель российской компании.

Местное издание «Сербский Телеграф» выяснило, что РМК готова вложить в сербскую компанию €560 млн. По информации издания, государство получит из них €330 млн, а около €230 млн пойдут на погашение оставшейся задолженности. Представитель РМК это не комментирует. В 2016 году правительство Сербии списало большую часть долга компании (€900 млн), начать погашать оставшиеся €300 млн долга она должна в конце этого года.

РМК принимала участие в тендере на приватизацию RTB Bor в 2016 году, но сделка так и не состоялась. Правительство Сербии с 2006 года неоднократно объявляло тендеры на приватизацию компании, в них участвовали различные претенденты, включая холдинг «Базэл» Олега Дерипаски, но все они по разным причинам ни к чему не приводили.

В этом году сербские власти заявляли об интересе к активу со стороны инвесторов из Китая, в том числе Hengkang Group, и Канады. Сербские СМИ также писали об интересе к активу со стороны основного владельца СУЭК и «Еврохима» Андрея Мельниченко, но его представитель это опровергал.

RTB Bor нужен стратегический партнер, чтобы инвестировать $500 млн в строительство новой шахты и на ремонт существующих шахт, говорил управляющий директор компании Благое Спасковски. По его словам, тендер по приватизации актива будет запущен в первом квартале 2018 года. Сербские власти прогнозировали, что доналоговая прибыль компании (EBITDA) по итогам 2017 года составит $75 млн.

Исходя из открытых данных о сербской компании, которых немного, у нее устаревшие технологии и есть проблемы с геологией добычи руды, отмечает директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Поэтому, по его словам, даже при текущих высоких ценах на медь эта сделка не выглядит до конца понятной, если только RTB Bor не приняла новых решений о дальнейшем ведении добычных работ.

RTB Bor ведет добычу меди на двух рудниках открытым способом («Велики-Кривель» и «Церово») и в шахте («Яма»), производит медный концентрат на заводах в Боре (построен в 1922 году) и Кривели. Геологоразведочные работы на месторождении Бор начались еще в 1897 году, а в 1904 году французы создали компанию для добычи меди под названием The French Society of the Bor Mines, the Concession St. George. После Второй мировой войны все медные рудники перешли в собственность Югославии. Запасы месторождения Церово оцениваются в 150 млн т руды со средним содержанием меди 0,35%. В 2016 году, когда канадская компания Lundin Mining думала о покупке 40% в RTB Bor, эту долю аудиторы оценивали в €308–624 млн. Reuters сообщал в марте 2016 года, что RTB Bor убыточна, более свежих данных нет.

С начала 2017 года цены на медь выросли на 25,8% (данные Bloomberg) на фоне дефицита из-за забастовок в Перу и Чили. По данным на 24 ноября, стоимость трехмесячного фьючерса на медь составляла $6963 за тонну на Лондонской бирже металлов, а в октябре она превышала $7100 за тонну.

Медные амбиции

РМК, которая сейчас занимает третье место в России по производству меди, задалась целью обойти УГМК и «Норникель». Об этом Алтушкин заявил в июле на официальной церемонии старта строительства Томинского ГОКа в Челябинской области стоимостью более 65 млрд руб. «Сейчас мы третьи производители [меди в стране], с учетом ввода Томинского ГОКа мы будем первыми в России», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По плану Томинский ГОК должен выйти на полную проектную мощность переработки руды (28 млн т в год) в начале 2022 года. Сейчас производственные мощности РМК рассчитаны на 200 тыс. т катодной меди в год и до 190 тыс. т медной катанки. Компания объединяет 13 предприятий в России и Казахстане. Флагманский ГОК на Михеевском медно-порфировом месторождении с запасами 629 млн т руды с содержанием меди 0,41% компания запустила в 2013 году.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Сербия , РМК , Игорь Алтушкин
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