На пропалестинской акции в Университете Вирджинии задержали 25 человек

На акции протеста в Университете Вирджинии задержали 25 человек

На пропалестинской акции протеста, которая прошла на территории Университета штата Вирджиния, задержали 25 демонстрантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на руководство вуза.

По данным издания, студенты начали протест 30 апреля, к ним присоединились некоторые преподаватели и жители города Шарлотсвилл, где находится вуз. 3 мая из-за дождливой погоды демонстранты разбили палаточный лагерь.

В этот же день глава отдела полиции университета Тим Лонго попросил протестующих убрать палатки, а президент вуза Джеймс Райан напомнил о «давнем запрете на установку палаток без разрешения». Просьба о «мирном урегулировании» была встречена «физической конфронтацией», заявил Райан.

После этого департамент безопасности университета объявил, что на территории кампуса проходит «незаконное собрание». Затем туда прибыли десятки сотрудников правоохранительных органов: они разогнали протест, используя перцовые баллончики.

Пропалестинские демонстрации начались в университетах США после начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС в октябре 2023 года. Только за последние две недели в студенческих кампусах американских вузов задержали более 2,3 тыс. человек, участвовавших в демонстрациях, пишет WP со ссылкой на заявления полиции и руководство вузов.

В частности, в лагере протестующих в кампусе Университета Колорадо полиция задержала около 40 человек. Силовики также разогнали демонстрацию в Нью-Йоркском университете, были задержаны более 50 человек. Свыше 130 человек задержали в Университете штата Нью-Йорк в городе Нью-Палц.