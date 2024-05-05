США связали пакт с Эр-Риядом с установлением отношений с Израилем

Bloomberg писал «о приближении» США и Саудовской Аравии к соглашению, которое может включать доступ к американскому оружию и помощь в мирной ядерной программе Эр-Рияда. Салливан исключил пакт без нормализации отношений с Израилем

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан исключил подписание оборонного пакта с Саудовской Аравией, если она не нормализует отношения с Израилем, пишет Financial Times.

На сегодня между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. В 2005 году после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Эр-Рияд отменил экономический бойкот Израиля. В 2020 году, когда при посредничестве США были нормализованы отношения между Израилем и ОАЭ (также тогда были налажены дипотношения с Бахрейном и Марокко), королевство разрешило израильским самолетам пролетать в Эмираты по специальному воздушному коридору. В 2023 году американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации между Израилем и Саудовской Аравией до конца года.

Администрация президента Джо Байдена стремится подтолкнуть Эр-Рияд к установлению дипломатических отношений с Израилем в рамках усилий по обеспечению устойчивого мира на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на израильскую территорию в октябре прошлого года. В Белом доме хотят использовать перспективу нормализации отношений, чтобы убедить Израиль согласиться на значительные уступки Палестине, пишет газета.

«Комплексное видение представляет собой двустороннее понимание между США и Саудовской Аравией, нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией и значимые шаги для палестинского народа», — сказал Салливан. «Все это должно собраться воедино... невозможно отделить одну часть от других», — убежден он.

На этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США и Саудовская Аравия «приближаются» к заключению «исторического соглашения», которое может включать доступ к американскому оружию и помощь в развитии мирной ядерной программы Эр-Рияда.

В феврале Саудовская Аравия заявила Соединенным Штатам, что дипломатические отношения с Израилем будут возможны только при условии прекращения израильской операции в секторе Газе и признания независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.